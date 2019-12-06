2019-12-06T08:45:17+03:00
Экономика

ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов

По итогам первых трёх месяцев с момента запуска новой линейки пакетов услуг РКО количество клиентов, воспользовавшихся новым финансовым продуктом банка, превысило 63 тысячи
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан банком ВТБ с целью поддержки среднего и малого предпринимательства. В рамках данного пакета предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей.

«Высокой востребованности новой линейки пакетов РКО среди клиентов нам удалось достичь благодаря пониманию потребностей реального бизнеса. Важно, что разработанные продукты высоко оценили и независимые эксперты. Результаты исследований аналитического агентства MarksWebb за третий квартал 2019 года подтвердили, что ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса. Наша стратегическая задача – стать для клиента финансовым партнером первого выбора, который предлагает все, что необходимо бизнесу. Новая линейка пакетов РКО – важный шаг на пути к этой цели», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ внедрил новые продукты РКО для среднего и малого бизнеса в августе 2019 года. В линейку ВТБ вошли четыре пакета услуг: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты», которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант в зависимости от масштаба и задач бизнеса. Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД», комбинируя их под свои потребности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россияне чаще всего отменяют путешествие из-за невыдачи визы в Чехию, Испанию и Италию – статистика «Согласия»
Россияне, имеющие полисы страховой компании «Согласие» с риском «невозможность совершения поездки» по причине отказа в выдаче визы, чаще всего не уезжают в путешествие в Чехию, Испанию и Италию
Новости 24
Начальник Волгоградского УФСБ переедет в Москву
В Волгограде суд арестовал военного, который делал закладки
В «Колизей» переселяют жильцов из аварийных общежитий
«Послать всех на…»: антимонопольщики запретили в Волгограде неэтичную рекламу
«Ротор» набирает юных волгоградцев в школу футбола и регби
В шести школах Астрахани подростки продавали снюс ученикам
В Волгограде полностью заменят трубу, из-за прорыва которой Спартановка осталась без тепла
Как в Петропавловской крепости: на Мамаевом кургане предлагают стрелять в полдень
В микрорайоне «Долина» в Волгограде поставят новые светофоры
В Волгограде здорового мальчика выставили пострадавшим в ДТП, взломав страничку его матери
Глава Астраханской области подарил футболистам, спасшим из реки пенсионерку, памятные часы
В Астрахани под суд отправили зампредседателя регионального правительства
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 26-летней девушки
Полицейские спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем
Директор лицея отдала 86 тысяч рублей мошенникам на банкет ревизорам
Волгоградка ищет свидетелей аварии, когда ее с двухлетним ребенком сбил трамвай
Авикомпанию оштрафовали за невозврат денег заболевшему перед рейсом пассажиру
Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина
Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей