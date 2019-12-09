Черные риелторы: квартиру волгоградца дважды продали без его ведома

- Я до пенсии проработал на заводе. Пришел сменным мастером, а к тридцати годам стал начальником цеха. У меня в подчинении было 4,5 тысячи человек. Честно трудился и обустроил свой угол. И я за всю жизнь не встречал людей, лжецов, которые способны взять и обмануть, безнаказанно украсть квартиру! – возмущен волгоградец Александр Саенко.

Пенсионер рассказал «Комсомолке», как из-за мошенников лишился жилья, а также почему банда аферистов до сих пор бродит на свободе и пользуется его имуществом.

ДВАЖДЫ ПРОДАНА

Квартиру Александр получил в наследство в 2016 году. Однушка, но большая, да и еще и на проспекте Ленина – удобное место. Стоимость около 1,7 миллиона рублей. Так как на свое жилье заработал, трудясь всю жизнь на предприятии, подумал и решил продать: хотелось на пенсии домик построить, пожить в тишине, огородом обзавестись. Обычная мечта человека на пенсии.

Сейчас без риелтора никуда, думает большинство, поэтому купил самую популярную газету объявлений.

- Позвонил по одному из номеров и меня направили к Кузнецовой. Та назначила встречу. Мне нужно было собрать некоторые документы, и риелтор настояла на доверенности, что заняться этим. Остальное обговорили устно.

Поначалу никаких подозрений Кузнецова и нарисовавшийся напарник Иванов* не вызвали. К тому же еще и аванс заплатили – 60 тысяч рублей.

- Кузнецова постоянно названивала, втиралась в доверие, обсуждала план продажи квартиры, собирала бумаги. Даже про семью свою что-то рассказывала.

А через месяц, обработав клиента, заявила – нашелся покупатель из Ростова, но нужна генеральная доверенность. День-два, и он получит свои деньги. Не видя подвоха, Александр подписал.

- Я почему-то ей поверил, - признается мужчина. – Это было в августе 16-го года. И начались отговорки: не получается продать и так далее. Через пару месяцев я написал заявление, что запрещаю все манипуляции с моим жильем, а мне отвечают – квартира дважды продана!

МОШЕННИК НА МОШЕННИКЕ

И потянулась цепочка разбирательств. Саенко выяснил, в чьи руки перешла его недвижимость. Оказалось, оба собственника имеют отношение к одному волгоградскому КПК. Первый владелец – муж риелтора Савельевой*, которая неофициально работает в кооперативе, а второй – его председатель Корневский*. Квартира перешла бы и в третьи руки – мужчине, который брал займ в этом же КПК, но вовремя написанное Александром заявление в Росеерстр расстроило сделку.

- Я понял, что это мошенники и пошел в полицию, но следствие ушло не в то направление, - уверен Саенко.

Очевидно, что первой закон нарушила Кузнецова и ее сообщник Иванов, отсидевший, кстати, за мошенничество. Решив преждевременно выйти из аферы, он потребовал у напарницы те самые 60 тысяч, которые ранее одолжил. Возвращать было нечем и Кузнецова обратилась к знакомой Савельевой. Та согласилась дать 350 тысяч, но с условием, что квартиру формально оформят на ее мужа в качестве залога. Так и сделали. Затем Кузнецова пошла к председателю КПК Корневскому – нужно же было вернуть долг Савельевой. Правда, уже 700 тысяч – вдвое больше. Тот тоже охотно согласился, но с условием – квартиру переоформят на него, а когда Кузнецова отдаст всем долги, недвижимость якобы вернут настоящему владельцу – Саенко.

Так, по крайней мере, рассказала сама Кузнецова, которая тоже, судя по всему, стала хоть и не невинной, но пешкой. Ведь остальные «собственники» заверяли, что за квартиру отдали по 1,7 миллиона рублей, но по факту ничего не заплатили. В этот момент вмешалась полиция, Кузнецова оказалась под следствием.

Мошенники из КПК и тут нашли на чем заработать и стали давить на ее мать, обманом отобрали единственный дом: пообещали вытащить дочь из передряги, закрыть долг перед кооперативом, но обещаний, конечно, не выполнили. Кстати, эту сделку в суде удалось признать недействительной. Но это почему-то никак не повлияло на судьбу самого главного потерпевшего – Александра Саенко.

- Следователи квалифицировали дело в отношении Кузнецовой как «кража». Но какая же это кража, если это самое настоящее мошенничество группой лиц?

Статьи разные, ведь если мошенничество, то квартиру удастся вернуть. А за кражу Кузнецовой дали 3 года колонии и всего-то. Правда, ее уличили еще в нескольких подобных аферах, внимание, с участием тех же лиц! Но с тех как с гуся вода.

Саенко стучался во все двери, просил пересмотреть дело, учесть вновь открывшиеся обстоятельства. А это аудиозаписи, где аферисты обсуждали явно незаконные махинации, ситуацию с «отжатым» домом. А также тот факт, что председатель КПК Корневский привлекался за «хищение денежных средств материнского капитала», но и-за истечения срока остался безнаказанным. Возможно, есть и другие потерпевшие.

- По закону эти сделки недействительны, все должно вернуться в изначальное состояние, я хочу получить свою квартиру обратно.

Но в ходе судов и жалоб Саенко так и сказали: Кузнецову осудили, обратно судебную машину не развернуть, статью не изменить, хоть сотни «вновь открывшихся». То есть и с квартирой можно распрощаться.

«Комсомольская правда» просит считать этот материал официальным обращением в правоохранительные органы.

МНЕНИЕ ЮРИСТА МАКСИМА ОСИПКИНА

- Мошенники на то и мошенники, они придумывают разнообразные схемы, а я как специалист могу сказать, что если аферист задался целью, он все равно отберет. Преступники даже родных обманывают, что уж говорить о чужих людях. В моей практике масса случаев, когда приходится отстаивать права людей, потерявших жилье. Но даже я не могу давать гарантий. То есть их в принципе нет. Нужно думать головой и понимать – вся ответственность лежит на вас самих. Большинство граждан продают недвижимость один-два раза в жизни. Подходите к этому серьезно, следуйте основным советам.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

- не подписывать на третьих лиц генеральную доверенность (даже на близких родственников). Продаете квартиру, дом – продавайте сами!

- в договоре прописывайте ту сумму, за которую продали. В случае спора за жилье отсудить реальную цену (если она документально занижена) не получится;

- риелтор – не гарант безопасности. Это не юристы и зачастую далекие от этой сферы люди. У них не стоит задачи провести сделку качественно. Задача – продать и забрать комиссию;

- даже если есть риелтор, консультируйтесь с юристом;

- не страховаться от случаев, если жилье окажется спорным. Как правило такая страховка никакой силы не имеет, это пустая трата денег.

*фамилии героев публикации изменены согласно законодательству