Под Астраханью двухлетний ребенок умер в детском саду

ЧП произошло в детском саду города Камызяк Астраханской области. Двухлетнюю девочку утром привели в сад родные. Ясельная группа после обеда в половине первого дня легла спать. Но в три часа воспитательница одной из групп заметила, что одна из подопечных не проснулась, она попыталась разбудить малышку, но не смогла. Ребенок не дышал. Сотрудники сада вызвали «скорую», врачи которой констатировали смерть. Приехали сотрудники полиции, следователи.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Пока не известна причина смерти: возможно, у ребенка было какое-то опасное заболевание, возможно, малышка сильно ударилась головой.

По итогам проверки будет принято решение: возбуждать или нет уголовное дело.