"Катал нас на лодке больше часа": астраханец выловил сома весом 105 килограммов

Какой лучший подарок на день рождения жены? Не угадали – 105-килограммовый сом, выловленный собственными руками. Правда, астраханец Юрий Соколовский совсем не рассчитывал на такой улов, когда 7 декабря отправился на рыбалку. Он вместе с другом Азатом решил на лодке поохотиться за судаком. Среди рыбаков ходили слухи, что сейчас хищник идет лучше всего. Поэтому в качестве приманки использовал мандулу – специальную джигу из пенопласта с тройными крючками.

- Когда приехали на место – а это почти центр Астрахани, насчитали около 24 лодок. Решили отъехать немного подальше. Судак клевал, но не сильно. К трем часам дня кто-то повис на леске. А затем стал разматывать ее с бешеной скоростью. Мы сняли с якоря, и он нас около часа таскал то по течению, то против. В итоге устали и рыба, и мы, - вспоминает Юрий Соколовский.

Сначала друзья решили, что им попался сом на килограммов 50, но когда на поверзности показалась морда, то у мужчин сердце забилось сильнее. Такой большой рыбины они еще не видели. С трудом они подтащили его к лодке. Сом так устал таскать за собой лодку, что дал схватить себя за жабры. Поднять улов удалось только со второй попытки.

- Мы одновременно испытывали радость, усталость, страх и воодушевление, - делится эмоциями рыбак.

Рыбы хватило и на шашлык для жены и для родственников. Фото: героя публикации

Уже в гараже Юрий с другом взвесил улов – 105 килограммов. Даже для Астрахани это очень крупный экземпляр. Хвост у сома оказался изрезан крюками для осетров – видимо, жизнь у рыбы была не сладкой. Но на вкус это не повлияло.

- Мы сделали шашлык на день рождение любимой жены. Закоптили, раздал родным и друзьям. Таким уловом надо делиться, чтобы следующий раз крючок не оказался пустым, - с радостью говорит Юрий.