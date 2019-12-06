«Помогите Евочке, ей всего семь!»: девочку после операции в Волгограде спасают в Москве

«Друзья, помолитесь за мою Евочку! Она в больнице, в тяжелом состоянии. Ребенку удалили аппендицит, но операцию провели неудачно. Только, когда у дочери отказали почки, нас из Михайловки направили в Волгоград. Но и здесь нам не помогли. Надо лететь в Москву. Не дайте нашей Евочке умереть! Спасите ее! Ей всего 6 с половиной лет…» - это сообщение вмиг облетело все волгоградские группы в соцсетях. Крик о помощи Марии Сергиенко - мамы из города Михайловки Волгоградской области просто взорвал интернет. Сотни лайков и комментариев. В борьбу за жизнь ребенка вступили не только медики, но и общественность. И, надо сказать, им всем «спасибо!»: девочку спасли. Сейчас ей лучше. Она под присмотром столичных врачей. Рядом мама Мария - обессиленная, но уже с верой в лучшее.

«АППЕНДИЦИТ ВЫРЕЗАЛИ ЗРЯ?»

Началось все вечером 26 ноября. Шестилетнюю Еву привезли в ЦРБ Михайловки с дикими болями в животе. Осмотрев, медики почти сразу отправили ребенка на операционный стол - удалять аппендицит. Прооперировали. Вот только боли у девочки не прошли.

- На четвертые сутки Еве вновь стало плохо, а в моче появились кровяные выделения. Отправили на УЗИ. Там врач впервые заговорила о проблемах с почками у дочери. Но списали это на постоперационную реакцию организма. Нас успокаивали: мол, все пройдет, надо последить… А к вечеру у Евы началась рвота, появился жидкий стул и опять резкие боли. 1 декабря у нее вместо мочи были слизь и кровь. Она кричала криком, а вместе с ней и я, - вспоминает Мария.

Мама девочки подняла шум в соцсетях, чтобы спасти дочь. Фото с личной странички героев публикации.

Волгоградка уже сомневается, что врачи правильно поступили, удалив дочери аппендицит.

В облздраве эту ситуацию комментируют аккуратно: мол, у ребенка редкое заболевание и хорошо, что кризис случился, когда она была в больнице.

«Возможно, именно наличие редкого заболевания спровоцировало развитие хирургической патологии. Тем не менее, начало развития ухудшения совпало с пребыванием ребенка в хирургическом отделении, что позволило врачам моментально отреагировать на ситуацию», - значится в пресс-релизе облздрава.

ВОЛГОГРАД. ДИАЛИЗ. РЕАНИМАЦИЯ.

- Я стала обзванивать всех своих друзей и знакомых с просьбами о помощи. Когда стало понятно, что Ева на грани смерти, только тогда михайловские врачи решили отправить нас в Волгоград.

В свое оправдание врачи говорят, что решение о перегоспитализации принимает не районная больница, и все делали вовремя.

«К обсуждению тактики лечения пациентки подключились главные внештатные специалисты комитета здравоохранения Волгоградской области. После проведенного дообследования 2 декабря ребенок переведен в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу», - подчеркивают со своей стороны в облздраве.

Но все же, правильный диагноз не поставили девочке и в Волгограде.

- В Волгоград Еву привезли уже совсем плохой. Настолько, что врач, осмотрев сказал: «Идите и молитесь, чтоб она выжила до утра», - у Марии голос вздрагивает, ком подступает к горлу. Она до сих пор не может сдержать слез. - Я молилась. И одновременно стала искать врачей в Москве.

Волгоградские медики, тем временем, тоже пытались понять, как правильнее поступить.

- Ребенка к нам привезли в тяжелом состоянии. Мочи уже не было, почки остановились, в крови нарастал уровень интоксикации. На консилиуме, где собрали всех наших специалистов, решили о необходимости провести диализ, - рассказывает свое видение ситуации заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница» Ирина Текучева.

3-го декабря было принято решение установить катетер, для этого девочку отправили в 7-ю больницу, а оттуда обратно в «инфекционку».

К сожалению, в Волгограде больницы разного профиля находятся в разных частях города, и детей приходится даже в таком состоянии перевозить (это к спору о необходимости постройки детской облбольницы на пустыре в Советском районе).

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Волгоградские врачи признают: они считали, что к остановке почек привели проблемы инфекционного характера, но все оказалось иначе.

У Евы обнаружили редкое для детей заболевание. Благо вовремя. Фото соцсети.

- Моя девочка умирала, а нас катали из больницы в больницу. В Москве есть клиника, где спасают таких детей, но врачи почему-то не давали нам туда направление. Я «подняла на уши» все свое окружение, всю общественность. Мы теряли время, и я опубликовала в соцсетях пост с криком о помощи: «Не дайте девочке умереть!». И, надо сказать, что нас услышали. Подключились в облздраве, депутаты Госдумы и было принято решение о перевозке нас в московскую клинику «Святого Владимира», - рассказывает мама Евы.

Взлет-посадка на самолете были противопоказаны ослабленной после двух хирургических вмешательств Еве. Поэтому повезли на реанимобиле. Признаются все: риск не доехать был большой.

Утром 5 декабря девочку уже осматривали столичные медики. Именно там специалисты и установили причину, по которым у ребенка отказали почки. У Евы обнаружили камни в мочеточниках. Причем с двух сторон.

- Камни в почках или мочеточниках - крайне редко встречаются у детей. А чтобы была полная закупорка с двух сторон - аномалия. Это вероятнее всего генетическая предрасположенность, - говорит замглавврача Ирина Текучева.

Заболевание протекало у юной волгоградки бессимптомно в скрытой форме, и говорят, чудо, что ее спасли. Сейчас Еве уже лучше, ребенок пошел на поправку.