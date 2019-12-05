Хотели мальчика: родители отказались забирать у суррогатной матери ребенка из-за пола

- Я Еву никому не отдам! Это мой ребенок! Я за нее что угодно сделаю, я очень отчаянный человек! Да, пять лет назад я готова была от нее отказаться, но все изменилось. Сейчас я хочу денег, ведь по факту я свою работу выполнила, - говорит на эмоциях Нина Дмитрушкова – суррогатная мама.

Речь о ее дочери, которую она в 2015 году вынашивала по заказу одного московского адвоката, но заказчик отказался от девочки – пол не устроил. Долгое время 35-летняя Нина пыталась заставить «отца» оплатить договор и впоследствии алименты. Но так ничего и не добилась.

ТРИЖДЫ СУРМАМА

Она – восемь раз мама. Трижды – суррогатная. Точнее, четырежды: Еву пришлось оставить. Клиент из Москвы, который заказывал внука, в последний момент передумал. Да-да, внука. У мужчины от тяжелой болезни умирал сын. Семья заранее решила взять биологический материал, который впоследствии использовала для ЭКО. Так вышло, что на роль мамы выбрали именно волгоградку Нину.

Беременность проходила по плану, но как только на УЗИ сказали «У вас девочка», москвич пропал. Соответственно, деньги не заплатил и ничего не объяснил. Нина пошла в Красноармейский районный суд, все-таки «работу она выполнила», и выиграла его. Ей присудили 2,5 миллиона рублей. Сумма для Волгограда хорошая, можно купить приличную квартиру. Но время шло, а денег она так и не увидела.

- Клиент сменил имя, теперь мне нужно доказывать, что это один и тот же человек. У меня есть его письменные признания, что он от двух имен признает факт наличия между нами договора, но суд не хочет объединить этих два лица в одно. Сказали, пусть придет и сам расскажет, - негодует Нина.

ДНК ДЛЯ ДЕДУШКИ

Волгоградка пошла дальше и подала на алименты. Еву она записала на себя, а в графе «отец» стоял прочерк. Нина решила – надо это исправить. Адвоката не нанимала, все составляла сама.

В семье - пять прекрасных детей. Фото: семейный архив.

- Сделать тест ДНК тоже отказали. Раз он не пришел, то и невозможно подтвердить родство. А мне что делать? Значит, приведите. Но полномочий нет, говорят. Мне как его достать?

Шло время, заставить биологического дедушку юридически стать отцом и оплачивать содержание малышки не удалось. Судья отказал признавать прямое родство, влекущее уплату алиментов.

- Однажды зашел разговор: вдруг что-то случится? У супруга ухудшилось здоровье, тогда он предложил – давай запишем на меня. Плюс я вконец разочаровалась в судебной системе, и мы вместе приняли это решение. Но я могу и дальше доказывать, что заказчик – родной отец Евочки.

Но заказчик не исчез. Иногда на счет Нины приходят суммы. Например, 30 тысяч с сообщением «Любимой внучке от дедушки и бабушки». Волгоградка смирилась и не планирует в ближайшее время снова поднимать вопрос с алиментами. Она наслаждается материнством и рада, что в ее жизни есть Ева - девочка, которую она искренне полюбила. Нина не планирует скрывать от дочери историю ее рождения. Кстати, даже после такого непростого случая сурмама продолжает рожать детей для тех, кто не может их иметь. В этом году она подарила семейной паре целую двойню! Но и на этом волгоградка не собирается останавливаться.

- Если позволит здоровье, я еще рожу!

МНЕНИЕ ЮРИСТА МАКСИМА ОСИПКИНА

Отцовство договором никак не может устанавливаться. Понятие отцовства – природный процесс. Если в договоре написано, что такой-то, «далее именуемый отец» - это название, а не правовой статус человека. На мой взгляд, говорить в этой ситуации о взыскании алиментов нельзя. Если заказчик сдаст ДНК, то это докажет его не прямое родство, то есть он не отец, Соответственно, никаких обязательств мужчина не несет.

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