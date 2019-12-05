15 тысяч плюс подарки: такой бюджет заложили волгоградцы на Новый год

«Не трогай, это на Новый год!» - фразу, которую сегодня в домах произносят все чаще. Волгоградцы уже потихоньку закупают на праздники продукты и новогодние принадлежности. И у каждого, безусловно, свой бюджет за эти расходы: кому-то и 50 тысяч рублей мало, а кто-то и в «десятку» планирует уложиться. Эксперты сервиса Superjob, решили опросить россиян, в какую же сумму они хотят уложиться на празднование Нового года и рождественских каникул. В опрос попали 15 городов-миллионников России: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов в остальных городах. Ничего удивительного: Волгоград в этом списке оказался самым «скромным». Наши люди планируют уложиться в 15 тысяч рублей (не считая подарков родным и близким). Это за восемь дней - с 1 по 8 января.

- Пока с бюджетом на Новый год и рождественские каникулы определились только 38% опрошенных. Но уже можно сказать, что в среднем россияне рассчитывают потратить 18000 рублей на человека, - сообщают «КП-Волгоград» в компании по поиску работы.

Кстати, по сравнению с прошлым годом, эти затраты выросли на 1 тысячу рублей или на 5%.

Конечно же, самые большие расходы планируют москвичи - они рассчитывают на 21 тысячу рублей на человека. На втором месте, нет не Питер, а Красноярск, жители которого готовы потратить по 20 тысяч рублей на праздники. А Санкт-Петербург оказался на третьей позиции с расходами 19500 рублей. Далее по убыванию (от 18700 до 16 тысяч) - Омск, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Нижний Новгород.

Как мы уже сказали, Волгоград в этом списке на последнем месте. Впрочем, в Воронеже жители рассчитывают такой же «праздничный» бюджет - 15 тысяч рублей.

Что интересного: мужчины собираются потратить на новогоднее празднование больше, чем женщины - 20100 рублей против 16300 рублей. Молодежь до 24 лет хочет уложиться в 14,2 тысяч рублей, россияне старше 45 лет - в 19500 рублей.