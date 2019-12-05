2019-12-05T14:44:45+03:00
Общество

15 тысяч плюс подарки: такой бюджет заложили волгоградцы на Новый год

Волгоград оказался самым скромным по этим затратам среди городов-миллионников
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Волгоградцы планируют уложиться в 15 тысяч рублей на человека за 8 дней.Волгоградцы планируют уложиться в 15 тысяч рублей на человека за 8 дней.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

«Не трогай, это на Новый год!» - фразу, которую сегодня в домах произносят все чаще. Волгоградцы уже потихоньку закупают на праздники продукты и новогодние принадлежности. И у каждого, безусловно, свой бюджет за эти расходы: кому-то и 50 тысяч рублей мало, а кто-то и в «десятку» планирует уложиться. Эксперты сервиса Superjob, решили опросить россиян, в какую же сумму они хотят уложиться на празднование Нового года и рождественских каникул. В опрос попали 15 городов-миллионников России: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов в остальных городах. Ничего удивительного: Волгоград в этом списке оказался самым «скромным». Наши люди планируют уложиться в 15 тысяч рублей (не считая подарков родным и близким). Это за восемь дней - с 1 по 8 января.

- Пока с бюджетом на Новый год и рождественские каникулы определились только 38% опрошенных. Но уже можно сказать, что в среднем россияне рассчитывают потратить 18000 рублей на человека, - сообщают «КП-Волгоград» в компании по поиску работы.

Кстати, по сравнению с прошлым годом, эти затраты выросли на 1 тысячу рублей или на 5%.

Конечно же, самые большие расходы планируют москвичи - они рассчитывают на 21 тысячу рублей на человека. На втором месте, нет не Питер, а Красноярск, жители которого готовы потратить по 20 тысяч рублей на праздники. А Санкт-Петербург оказался на третьей позиции с расходами 19500 рублей. Далее по убыванию (от 18700 до 16 тысяч) - Омск, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Нижний Новгород.

Как мы уже сказали, Волгоград в этом списке на последнем месте. Впрочем, в Воронеже жители рассчитывают такой же «праздничный» бюджет - 15 тысяч рублей.

Что интересного: мужчины собираются потратить на новогоднее празднование больше, чем женщины - 20100 рублей против 16300 рублей. Молодежь до 24 лет хочет уложиться в 14,2 тысяч рублей, россияне старше 45 лет - в 19500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Новости 24
В «Колизей» переселяют жильцов из аварийных общежитий
«Послать всех на…»: антимонопольщики запретили в Волгограде неэтичную рекламу
«Ротор» набирает юных волгоградцев в школу футбола и регби
В шести школах Астрахани подростки продавали снюс ученикам
В Волгограде полностью заменили трубу, из-за прорыва которой Спартановка осталась без тепла
Как в Петропавловской крепости: на Мамаевом кургане предлагают стрелять в полдень
В микрорайоне «Долина» в Волгограде поставят новые светофоры
В Волгограде здорового мальчика выставили пострадавшим в ДТП, взломав страничку его матери
Глава Астраханской области подарил футболистам, спасшим из реки пенсионерку, памятные часы
В Астрахани под суд отправили зампредседателя регионального правительства
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 26-летней девушки
Полицейские спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем
Директор лицея отдала 86 тысяч рублей мошенникам на банкет ревизорам
Волгоградка ищет свидетелей аварии, когда ее с двухлетним ребенком сбил трамвай
Авикомпанию оштрафовали за невозврат денег заболевшему перед рейсом пассажиру
Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина
Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей