2019-12-05T12:14:29+03:00
Общество

Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассников

И предприятие, и гости остались довольны
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Гремячинский горно-обогатительный комбинат принимает гостей. В конце ноября сотрудники предприятия приветствовали школьников и преподавателей из Васильевской, Октябрьской, Жутовской, Заливской, Ивановской, Ромашкинской, Шебалиновской, Шелестовской школ.

Экскурсию по производственным и социальным объектам для ребят провели молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Начало встречи было посвящено общим сведениям о компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Молодые специалисты рассказали школьникам, какие широкие перспективы для профессионального и личностного роста открывает работа в компании трудолюбивой и инициативной молодежи. Научно-технические конференции, институт наставничества, слеты молодых специалистов, семинары, тренинги, обучающие курсы, возможность приобретения собственного жилья с первых же лет работы на предприятии – лишь неполный перечень возможностей молодого специалиста.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Неотъемлемая часть посещения Гремячинского ГОКа и обязательная для всех гостей процедура - инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. Только после ознакомления с правилами и переодевания в средства индивидуальной защиты дети смогли пройти на промплощадку комбината.

Знакомство с предприятием началось с военизированной горноспасательной части. Сотрудники показали ребятам спецтехнику и оснащение, которое дети с интересом примерили. Это позволило им на собственном опыте понять, почему в таком снаряжении нельзя бегать и зачем спасателям нужны тренировки.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

На фабрике молодые специалисты показали экскурсантам важные объекты поверхностного комплекса ГОКа – склад руды и готового продукта, корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, конвейерные галереи, по которым, во избежание пыления, будет происходить перемещение руды и концентрата.

Дети посетили центральный пульт управления, где осуществляется контроль всех технологических процессов фабрики, побывали в лаборатории службы контроля качества.

Много вопросов вызвала технология очистки воды на важном экологическом объекте – станции очистки бытовых и сточных вод ГОКа. Очищение использованной на предприятии воды происходит с помощью бактериальных культур. Высокое качество очистки позволяет использовать воду повторно, сброса воды в водоемы не допускается. И по уже сложившейся традиции ребята получили на память симпатичные домики для бактерий.

Знакомство с деятельностью «ЕвроХим-ВолгаКалия» было бы неполным без посещения социальных объектов, которые предприятие строит в городе Котельниково. Ребята увидели современный детский сад, строительство среднеэтажных домов, новые улицы и коттеджи жилого района «Дубовая роща», осмотрели уже заселённые кварталы, гостиничный комплекс и спортивные сооружения жилого района «Восточный».

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали для своих гостей по-настоящему дружеский и теплый прием. Старшеклассники Октябрьского района определяются с выбором профессии, и сотрудники предприятия видели в ребятах новых коллег и будущих друзей.

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