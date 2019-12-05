2019-12-05T15:45:59+03:00
Общество

Бюджет Волгограда пополнят за счет продажи неликвидных помещений

Депутаты приняли программу приватизации на 2020 год.
Инна ФОМИЧЕВА
Поделиться:
Город избавляется от неликвида.Город избавляется от неликвида.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Каждый год администрация Волгограда пополняет бюджет за счет продажи городского имущества. В прогнозный план приватизации на 2020 год, который утвердили депутаты городской Думы, вошло 309 объектов недвижимости. В основном это не проданные ранее помещения, так называемый неликвид. Который год в программе приватизации фигурируют все те же 264 объекта общей площадью почти 58 тысяч квадратных метров – по большей части это не пользующиеся особым спросом подвалы и цокольные этажи зданий. Все они требуют капитального ремонта и серьезных финансовых вливаний.

Как отмечают в гордуме, для депутатов принятие программы приватизации муниципального имущества - обязательная ежегодная процедура, которая всегда предшествует утверждению бюджета. Найдут ли своего покупателя выставленные на продажу помещения в следующем году, пока неизвестно. Но департамент муниципального имущества все же надеется их реализовать и пополнить городской бюджет. Общую стоимость предложенных к приватизации объектов в 2020 году оценивают в 198,4 миллиона рублей. Сейчас они не приносят никакой прибыли городу.

- В Советском районе, который я представляю как депутат, в план вошли десятки таких подвалов в старых домах. Ликвидность этих помещений под большим вопросом. Использовать их для муниципальных нужд возможным также не представляется. Но мы все равно надеемся, что рано или поздно на них найдется покупатель. А пока муниципалитет несет все затраты на их содержание, оплачивает коммунальные расходы. Конечно, нужно их реализовывать, чтобы пополнить городской бюджет. Сейчас эти помещения стоят пустыми и никем не используются, - прокомментировал заместитель председателя Волгоградской городской Думы Андрей Гимбатов.

Прежде чем внести то или иное помещение в список на приватизацию, межведомственная комиссия гордумы по использованию муниципального имущества тщательно изучает объект. Все спорные помещения из плана депутаты сразу исключают.

- Никто не ставит вопрос о продаже, скажем, прибыльного муниципального рынка, который приносит бюджету солидный доход, напротив, - предприятие стараются развивать, - подчеркивает Гимбатов. - Немало помещений гордума передала в безвозмездное пользование общественным и спортивным организациям, и эти помещения никто не выставляет на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Новости 24
В «Колизей» переселяют жильцов из аварийных общежитий
«Послать всех на…»: антимонопольщики запретили в Волгограде неэтичную рекламу
«Ротор» набирает юных волгоградцев в школу футбола и регби
В шести школах Астрахани подростки продавали снюс ученикам
В Волгограде полностью заменили трубу, из-за прорыва которой Спартановка осталась без тепла
Как в Петропавловской крепости: на Мамаевом кургане предлагают стрелять в полдень
В микрорайоне «Долина» в Волгограде поставят новые светофоры
В Волгограде здорового мальчика выставили пострадавшим в ДТП, взломав страничку его матери
Глава Астраханской области подарил футболистам, спасшим из реки пенсионерку, памятные часы
В Астрахани под суд отправили зампредседателя регионального правительства
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 26-летней девушки
Полицейские спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем
Директор лицея отдала 86 тысяч рублей мошенникам на банкет ревизорам
Волгоградка ищет свидетелей аварии, когда ее с двухлетним ребенком сбил трамвай
Авикомпанию оштрафовали за невозврат денег заболевшему перед рейсом пассажиру
Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина
Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей