Бюджет Волгограда пополнят за счет продажи неликвидных помещений

Каждый год администрация Волгограда пополняет бюджет за счет продажи городского имущества. В прогнозный план приватизации на 2020 год, который утвердили депутаты городской Думы, вошло 309 объектов недвижимости. В основном это не проданные ранее помещения, так называемый неликвид. Который год в программе приватизации фигурируют все те же 264 объекта общей площадью почти 58 тысяч квадратных метров – по большей части это не пользующиеся особым спросом подвалы и цокольные этажи зданий. Все они требуют капитального ремонта и серьезных финансовых вливаний.

Как отмечают в гордуме, для депутатов принятие программы приватизации муниципального имущества - обязательная ежегодная процедура, которая всегда предшествует утверждению бюджета. Найдут ли своего покупателя выставленные на продажу помещения в следующем году, пока неизвестно. Но департамент муниципального имущества все же надеется их реализовать и пополнить городской бюджет. Общую стоимость предложенных к приватизации объектов в 2020 году оценивают в 198,4 миллиона рублей. Сейчас они не приносят никакой прибыли городу.

- В Советском районе, который я представляю как депутат, в план вошли десятки таких подвалов в старых домах. Ликвидность этих помещений под большим вопросом. Использовать их для муниципальных нужд возможным также не представляется. Но мы все равно надеемся, что рано или поздно на них найдется покупатель. А пока муниципалитет несет все затраты на их содержание, оплачивает коммунальные расходы. Конечно, нужно их реализовывать, чтобы пополнить городской бюджет. Сейчас эти помещения стоят пустыми и никем не используются, - прокомментировал заместитель председателя Волгоградской городской Думы Андрей Гимбатов.

Прежде чем внести то или иное помещение в список на приватизацию, межведомственная комиссия гордумы по использованию муниципального имущества тщательно изучает объект. Все спорные помещения из плана депутаты сразу исключают.

- Никто не ставит вопрос о продаже, скажем, прибыльного муниципального рынка, который приносит бюджету солидный доход, напротив, - предприятие стараются развивать, - подчеркивает Гимбатов. - Немало помещений гордума передала в безвозмездное пользование общественным и спортивным организациям, и эти помещения никто не выставляет на продажу.