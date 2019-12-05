Где купить елку к Новому году: в Волгограде откроют 60 базарчиков

Все ближе Новый год, все краше становятся витрины и магазины, все сильнее запах мандарин и елок. Кстати, о елках: в этом году в Волгограде появятся порядка 60-ти площадок, где будут продавать хвойные лесные красавицы. В администрации Волгограда уже утвердили список этих временных площадок для торговли елками. Говорят, открываться они будут по мере готовности предпринимателей.

В каждом районе города появится от 2 до 12 временных мест для торговли елками и соснами.

Итак, где в Волгограде купить елку?

В Тракторозаводском районе площадки с хвоей появятся

- на улице академика Бардина, 17

- у рынка ООО «Рассвет» по улице 95-й Гвардейской, 12

- по улице Ополченской, 11а

- у магазина «Магнит» по улице Менжинского, 23а и на прилегающей к торговому комплексу территории по улице академика Богомольца, 6а.

В Краснооктябрьском районе

- на прилегающей торговому комплексу территории улице маршала Еременко

- рядом с домами № 36 и 38 по улице Титова

- перед входом в торговый комплекс «Титовский»

- у дома № 100 по улице Менделеева

- напротив магазина «МАН» на пересечении улиц Еременко и Библиотечной

- у дома № 29 по улица 39-й Гвардейской.

Еще три места под торговлю елками определены на улице Штеменко – у домов № 3а, 23 и 46.

В Дзержинском районе

- рядом с сельхозярмаркой на улица Полины Осипенко

- у дома № 59б по улице 51-й Гвардейской

- на улице Раздольной у магазина «Магнит»

- на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской

- напротив магазина «Покупочка» на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской,

- на улице Историческая 181д

- на бульваре 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»)

- на проспекте Маршала Жукова рядом с остановкой «Улица Хорошева» по направлению в центр города.

Еще две площадки предусмотрены на улице Константина Симонова, одна на улице Римского-Корсакова, 8.

В Центральном районе

- на улице Ткачева, 3 и 12

- на улице Новороссийской, 28, 34 и 77

- на Пархоменко, 51

- на улице Двинской, 20

- на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.

Восемь площадок откроются в Ворошиловском районе

- на улице Профсоюзная, 21

- на улице Буханцева, 52

- на улице Кузнецкая, 71

- на пересечении улицы Ельшанской и Ардатовской

- на улице Елецкая, 1 и 21 (возле ТОК «Парус»)

- на улице Ростовская, 1а

- и на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой.

В Советском районе

- возле дома № 19 по улица Туркменской

- у домов №3 и №5 по улице Авиаторской

- на проспекте Университетский рядом с домами № 90 и № 96

- на пересечении улицы Туркменской и улицы Тулака.

В Кировском районе

- на пересечении переулка Краснодонского и улицы Тополевой

- напротив жилого дома N 92 по улице Кирова.

В самом южном районе Волгограда - Красноармейском - елками будут торговать

- на проспекте Героев Сталинграда, 49г,

- на улице Пролетарской у дома №45а.