Где купить елку к Новому году: в Волгограде откроют 60 базарчиков
Все ближе Новый год, все краше становятся витрины и магазины, все сильнее запах мандарин и елок. Кстати, о елках: в этом году в Волгограде появятся порядка 60-ти площадок, где будут продавать хвойные лесные красавицы. В администрации Волгограда уже утвердили список этих временных площадок для торговли елками. Говорят, открываться они будут по мере готовности предпринимателей.
В каждом районе города появится от 2 до 12 временных мест для торговли елками и соснами.
Итак, где в Волгограде купить елку?
В Тракторозаводском районе площадки с хвоей появятся
- на улице академика Бардина, 17
- у рынка ООО «Рассвет» по улице 95-й Гвардейской, 12
- по улице Ополченской, 11а
- у магазина «Магнит» по улице Менжинского, 23а и на прилегающей к торговому комплексу территории по улице академика Богомольца, 6а.
В Краснооктябрьском районе
- на прилегающей торговому комплексу территории улице маршала Еременко
- рядом с домами № 36 и 38 по улице Титова
- перед входом в торговый комплекс «Титовский»
- у дома № 100 по улице Менделеева
- напротив магазина «МАН» на пересечении улиц Еременко и Библиотечной
- у дома № 29 по улица 39-й Гвардейской.
Еще три места под торговлю елками определены на улице Штеменко – у домов № 3а, 23 и 46.
В Дзержинском районе
- рядом с сельхозярмаркой на улица Полины Осипенко
- у дома № 59б по улице 51-й Гвардейской
- на улице Раздольной у магазина «Магнит»
- на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской
- напротив магазина «Покупочка» на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской,
- на улице Историческая 181д
- на бульваре 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»)
- на проспекте Маршала Жукова рядом с остановкой «Улица Хорошева» по направлению в центр города.
Еще две площадки предусмотрены на улице Константина Симонова, одна на улице Римского-Корсакова, 8.
В Центральном районе
- на улице Ткачева, 3 и 12
- на улице Новороссийской, 28, 34 и 77
- на Пархоменко, 51
- на улице Двинской, 20
- на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.
Восемь площадок откроются в Ворошиловском районе
- на улице Профсоюзная, 21
- на улице Буханцева, 52
- на улице Кузнецкая, 71
- на пересечении улицы Ельшанской и Ардатовской
- на улице Елецкая, 1 и 21 (возле ТОК «Парус»)
- на улице Ростовская, 1а
- и на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой.
В Советском районе
- возле дома № 19 по улица Туркменской
- у домов №3 и №5 по улице Авиаторской
- на проспекте Университетский рядом с домами № 90 и № 96
- на пересечении улицы Туркменской и улицы Тулака.
В Кировском районе
- на пересечении переулка Краснодонского и улицы Тополевой
- напротив жилого дома N 92 по улице Кирова.
В самом южном районе Волгограда - Красноармейском - елками будут торговать
- на проспекте Героев Сталинграда, 49г,
- на улице Пролетарской у дома №45а.
ИСТОЧНИК KP.RU