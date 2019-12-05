Где будут стоять передвижные камеры на дорогах Волгограда и области в декабре 2019

О стационарных камерах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения на дорогах Волгограда, Волжского и на трассах в Волгоградской области, знают и водители, и навигаторы. А вот места расположения передвижных и мобильных комплексов фото- видеофиксации меняются каждый месяц. ГКУ «Безопасный регион» опубликовало список мест дислокации камер на декабрь 2019 года. В нем более 50 точек на самых загруженных дорогах Волгограда и Волжского, а также на всех федеральных трассах на территории региона.

Где будут стоять передвижные и мобильные камеры на дорогах Волгоградской области в декабре 2019

Волгоград:

3-я продольная: 3 км от трассы Р-228 Сызрань – Волгоград (2 штуки); в Дзержинском районе на ул. Землячки, ул. Ангарская, СНТ «Волжанин»; в Ворошиловском районе на ул. Неждановой

Тракторозаводский р-н: ул. Шурухина, ул. Н. Отрады, трасса Р-228 Сызрань-Волгоград, 676 км

Краснооктябрьский р-н: ул. Еременко

Центральный р-н: наб. 62-й Армии, у стадиона «Волгоград Арена» + еще одна

Кировский р-н: пос. С.Чекалина, ул. Лазоревая

Красноармейский р-н: ул. Лазоревая, ул. 40 лет ВЛКСМ

Волжский: ул. Александрова, ул. Пушкина, ул. Севастопольская, Автодорога № 6, Автодорога № 7, Второй пусковой комплекс моста через Волгу 2 км и 6 км

Городищенский район

Трасса Р-228 Сызрань – Волгоград, 667 км, 668 км

Трасса Р-22 Москва - Волгоград, 947 км, 940 км, 939 км, 927 км

Дубовский район: трасса Р-228 Сызрань - Волгоград, 656 км, 655 км, 630 км

Камышинский район: трасса Р-228 Сызрань - Волгоград, 544 км, 531 км, 516 км, 450 км

Калачевский район: трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский, 89 км, 90 км

Ленинский район: трасса 18Р-1 Волгоград - Астрахань, 57 км, 66 км, 87 км

Иловлинский район: трасса Р-22 Москва - Волгоград, 884 км

Михайловский район: трасса Р-22 Москва - Волгоград, 765 км, 762 км, 761 км, 787 км – 2 штуки

Новоаннинский район: трасса Р-22 Москва - Волгоград, 729 км, 728 км, 711 км

Фроловский район: трасса Р-22 Москва - Волгоград, 821 км

Светлоярский район: трасса Р-22 Москва-Волгоград, подъезд к Элисте, 44 км, 45 км; трасса 18К-1 Волгоград - Сальск, 17 км, 18 км

Среднеахтубинский район: трасса 18К-2 Волгоград - Средняя Ахтуба, 9 км

Суровикинский район: трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский, 141 км; трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной» 136 км

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