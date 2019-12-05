Мать семерых детей попалась на закладке наркотиков

В Волжском задержали 39-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в сбыте наркотиков – она делала закладки, которыми потом пользовались наркоманы. История была бы вполне банальной, если бы не личность пойманного наркодилера. Женщина оказалась многодетной мамой семерых (!) детей.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов Екатерина попала в 2017 году. Машину, в которой она ехала вместе с мужем и детьми, остановили сотрудники полиции. Они заметили, что водитель странно ведет авто. за рулем оказалась женщина на 7 месяце беременности. Дама стала вести себя неадекватно. Сначала полицейские списали это на гормоны, но почувствовали запах алкоголя от беременной. Волжанка разбушевалась, когда ее попросили подышать в трубку. Она взяла монтировку и стала крушить свою же машину, при этом обещая, что свалит всю вину на полицейских. Кто-то из очевидцев снял на видео эту сцену.

Волжанку лишили прав. Но детей оставили, видимо, посчитав, что та хорошо о них заботится. Осенью этого года оперативники выяснили, что наркоманы Волжского забирали закладки через 39-летнюю жительницу Волжского. В итоге вышли как раз на ту самую «разрушительницу машин».

Пьяная беременная волжанка крушит свою машину.Подробнее: http://volga-day.ru/video-pyanaya-beremennaya-volzhanka-razbila-montirovkoy-vse-stekla-v-svoey-mashine.html

Женщина находится в декретном отпуске с седьмым ребенком. Видимо, так она решила улучшить материальное положение семьи. Хотя воспитывает детей не одна, а с мужем.

Волжанку пока отпустили под домашний арест, учитывая семейные обстоятельства. За содеянное законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.