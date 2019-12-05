2019-12-05T11:02:30+03:00
Происшествия

Мать семерых детей попалась на закладке наркотиков

Волжанка до этого привлекалась к суду за вождение в пьяном виде
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Женщина воспитывает семерых детей. Фото: соцсетиЖенщина воспитывает семерых детей. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Волжском задержали 39-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в сбыте наркотиков – она делала закладки, которыми потом пользовались наркоманы. История была бы вполне банальной, если бы не личность пойманного наркодилера. Женщина оказалась многодетной мамой семерых (!) детей.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов Екатерина попала в 2017 году. Машину, в которой она ехала вместе с мужем и детьми, остановили сотрудники полиции. Они заметили, что водитель странно ведет авто. за рулем оказалась женщина на 7 месяце беременности. Дама стала вести себя неадекватно. Сначала полицейские списали это на гормоны, но почувствовали запах алкоголя от беременной. Волжанка разбушевалась, когда ее попросили подышать в трубку. Она взяла монтировку и стала крушить свою же машину, при этом обещая, что свалит всю вину на полицейских. Кто-то из очевидцев снял на видео эту сцену.

Волжанку лишили прав. Но детей оставили, видимо, посчитав, что та хорошо о них заботится. Осенью этого года оперативники выяснили, что наркоманы Волжского забирали закладки через 39-летнюю жительницу Волжского. В итоге вышли как раз на ту самую «разрушительницу машин».

Пьяная беременная волжанка крушит свою машину.Подробнее: http://volga-day.ru/video-pyanaya-beremennaya-volzhanka-razbila-montirovkoy-vse-stekla-v-svoey-mashine.html

Женщина находится в декретном отпуске с седьмым ребенком. Видимо, так она решила улучшить материальное положение семьи. Хотя воспитывает детей не одна, а с мужем.

Волжанку пока отпустили под домашний арест, учитывая семейные обстоятельства. За содеянное законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Директор лицея отдала 86 тысяч рублей мошенникам на банкет ревизорам
Волгоградка ищет свидетелей, как ее с двухлетним ребенком сбил трамвай
Авикомпанию оштрафовали за невозврат денег заболевшему перед рейсом пассажиру
Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина
Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей
В Волгограде должник по алиментам лишился элитного «BMW» с блатными номерами
Спартановка осталась без воды и тепла из-за коммунальной аварии
Игроки «Ротора» Султонов и Байрыев - лучшие футболисты ноября в ФНЛ
Следователи Астрахани спустя 15 лет нашли убийцу пенсионерки
Волгоградцам упростили процедуру покупки муниципального жилья
Художнику Владиславу Ковалю вручили высшую награду Волгограда
Десять килограммов черной икры нашли в багажнике астраханца
В Волгограде половина многоэтажек перешла на прямые договора с Концессиями
В Астрахани снюс продают детям вместе с шоколадками
В Волжском женщина подделала паспорт, чтобы взять кредит
Под Волгоградом на инвалида повесили 45-тысячный долг за отключенную воду
Волгоградская область получила из госказны дополнительно полтора миллиарда рублей
В Волгограде мошенники рассылают штрафы от имени Роспотребнадзора
В волгоградские больницы отправили еще 29 новых санитарных машин
Волгоградка ложно обвинила зятя в насилии, рабстве и терроризме
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Жителям предлагают проголосовать за образ идеального Волгограда и области
Под Волгоградом нашли челюсть доисторической рыбы, жившей 300 миллионов лет назад
Под Волгоградом силовики проводят антитеррористические учения
Под Волгоградом мужчина пытался зарезать бывшую жену за отказ жить вместе