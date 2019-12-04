2019-12-04T14:02:18+03:00
Общество

Футбольный клуб «Нефтяник» набирает юных спортсменов

Пройти просмотр у тренеров могут мальчики из Волгограда 2005, 2008, 2009 и 2012 годов рождения
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Фото Екатерина СИМОХИНА.Фото Екатерина СИМОХИНА.
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У волгоградских мальчишек, мечтающих о славе Криштиану Роналдо, Лионеля Месси или Зинедина Зидана, есть шанс приблизиться к заветной цели. Футбольный клуб «Нефтяник» набирает в группы юных спортсменов. Пройти просмотр могут мальчики от 11 до 14 лет - 2005, 2008 и 2009 годов рождения. Набирают и группу ребят 2012 года рождения.

Фото Екатерина СИМОХИНА.

Фото Екатерина СИМОХИНА.

Занятия проходят на обновленном стадионе «Нефтяник» в Советском районе Волгограда на улице Калининградская, 28. На стадионе недавно провели масштабную реконструкцию. Здесь есть современное поле с искусственным газоном последнего поколения, четыре раздевалки, которые дают возможность проводить футбольные турниры с участием нескольких команд, а также тренерские, судейские помещения, медпункт, тренажерный зал и трибуны на пять сотен мест. А в холодное время года занятия юных футболистов проходят в теплом зале.

Команды футбольного клуба «Нефтяник» участвуют не только в городских, областных, но и во всероссийских турнирах. Организуют ребятам и активный досуг. Так, весной мальчишки ездили на турнир в Ессентуки, а группа 2008 – 2009 г.р. эти осенние каникулы провела в поездке в Абрау-Дюрсо, где юные футболисты провели несколько матчей с интересными соперниками.

Фото Екатерина СИМОХИНА.

Фото Екатерина СИМОХИНА.

Чтобы записаться в секцию футбола, нужно получить справку от врача, что ребенок здоров и может заниматься футболом. Затем приходите на просмотр к тренеру. Всю интересующую информацию Вы можете уточнить по телефонам:

8 917 647 25 51 - Мусаев Владислав Рашидович (Тренер категории UEFA, опыт работы 6 лет),

8 904 417 39 93 - Павловский Николай Сергеевич (Тренер категории UEFA, опыт работы 6 лет).

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