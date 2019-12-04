В Волгограде Михаил Казиник «обнимал музыкой» детей, воспитывающихся в детских домах и приемных семьях

Проект, подготовленный Михаилом Казиником совместно со Сбербанком, реализуется с 2018 года.

Лекция направлена на формирование личности ребенка, оставшегося без родителей, с помощью музыки. Дети приглашаются в красивый зал с роялем и в течение полутора часов погружаются в мир классической музыки, знакомятся с роялем и скрипкой, слушают истории из жизни композиторов, пробуют самостоятельно сочинить музыку. Проект показывает детям, выросшим без родителей, мир красоты и гармонии, вдохновляет на выбор хобби или даже профессии, дарит уверенность в себе.

Лекции Михаила Казиника построены на сочетании историй, общения с детской аудиторией, а также исполнении музыкальных произведений. Встречи с воспитанниками проходят в игровой форме. По словам Михаила Казиника, сверхзадача программы — не только открыть детям мир классической музыки, но и уберечь их от влияния криминальной среды. Известный музыкант убежден, что подобное общение может оказаться принципиальным для изменения представления ребенка о добре и зле и стать решающим в его дальнейшей судьбе.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:

«Банк не только оказывает финансовые услуги, но и поддерживает важные социальные проекты. Так, Волгоград присоединился к циклу лекций Михаила Казиника «Я обнимаю вас музыкой». Этот проект несет в себе социально- значимую цель – помочь изменить сознание детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, через знакомство с классической музыкой. Уверен, новые знания и приятные эмоции положительно повлияют на юных слушателей».

Фото: ПАО Сбербанк.

«Я обнимаю вас музыкой» не единственный социальный проект Сбербанка, прошедший в Волгограде. В 2017 году в стенах Волгоградского музея изобразительных искусств имени В.И.Машкова проходила уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Кроме того, при поддержке Сбербанка в 2018 году, в музее, открылся виртуальный филиал Русского музея.