2019-12-04T11:30:16+03:00
Общество

Гриль-меню: волгоградцев приглашают на мастер-класс от шеф-повара с дегустацией

Кулинарный мастер-класс от Конфеток-Бараночек по приготовлению мяса и овощей гриль с дегустацией пройдет 6 декабря
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Новый год не за горами. Волгоградцы уже продумывают праздничное меню, а Конфетки-Бараночки предлагают вдохновиться и запастись рецептами и опытом по приготовлению вкусных блюд на кулинарных мастер-классах. На этот раз шеф-повара с большим удовольствием расскажут всем желающим о профессиональных секретах и тонкостях приготовления аппетитных гриль-блюд из сочного мяса и овощей. Кулинарный мастер-класс с дегустацией от Конфеток-Бараночек пройдет в пятницу, 6 декабря 2019 года в 18.00 в магазине-кулинарии на улице Рабоче-Крестьянской, 18. Вход свободный.

Шеф-повара Конфетки-Бараночки научат всех готовить нежный люля-кебаб из цыпленка, люля-кебаб из свинины, а также овощи-гриль из великолепного гриль-меню любимой кулинарии. А после участников ждет дегустация.

Кулинарные мастер-классы от Конфетки-Бараночки – это далеко не рядовое мероприятие. За атмосферу отвечает яркий ведущий. Трансляция происходящего идет в прямом эфире на плазменных панелях в зале кулинарии. Такие встречи пользуются большим интересом и станут регулярными.

Даже если у вас нет времени прийти на мастер-класс, вы всегда можете накрыть стол уже готовыми блюдами из специального меню Конфеток-Бараночек.

Сайт конфеткибараночки.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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