2019-12-04T16:01:44+03:00
Экономика

Регоператор по ТКО встретился с юрлицами в 28 райцентрах

По итогам заключили договоры на вывоз мусора более 400 компаний и организаций Волгоградской области
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Встречи прошли в 28 районах. Фото: УОВстречи прошли в 28 районах. Фото: УО
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Специалисты регионального оператора ООО «Управление отходами - Волгоград» продолжают вести информационно-разъяснительную работу с юридическими лицами Волгоградской области. За месяц с конца октября рабочие встречи прошли в 28 райцентрах региона, на них пришли более 600 человек, среди которых встречались не только представители юрлиц. По итогам выездных мероприятий с региональным оператором заключили договоры на вывоз мусора более 400 компаний и организаций. Сейчас из районных центров продолжают поступать заявки на заключение договора, а также досылаются недостающие документы.

Напомним, юридические лица могут подать документы для заключения договора в офисе ООО «Управление отходами - Волгоград» или удаленно - на официальный адрес электронной почты регионального оператора info@uo34.ru , а также используя систему электронного документооборота СБИС и ДИАДОК.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут лично обратиться по адресу: Волгоград, ул. Новороссийская, 14Б, по номеру 8 (8442) 26-82-67, доб. 172, 216, 216, 200 - 208. Телефон для физических лиц - 8-800-350-43-48. Порядок заключения договоров с региональным оператором указан на официальном сайте компании.

Заключение договора на вывоз ТКО является обязанностью предпринимателей и юридических лиц, согласно федеральному законодательству (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»). Физическим лицам коммунальная услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты, размещенном на официальном сайте регионального оператора www.uo34.ru.

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