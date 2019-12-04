2019-12-04T12:03:39+03:00
Досуг

В «Точке кипения» волгоградцы смогут подготовиться к «Русскому балу»

Репетиции начнутся 25 декабря
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Фото: Светлана Тазова, предоставлено организаторами "Русского бала".Фото: Светлана Тазова, предоставлено организаторами "Русского бала".
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За 8 лет, в течение которых творческая группа «Русский бал» организует бальные вечера, они успели стать для многих волгоградцев прочной духовной и семейной традицией. Русский бал продолжает развивать идею Петра I о том, что бальный зал – замечательное место для танцев, приятного времяпровождения, но, главное, собрания культурных мыслящих людей.

Этот зимний бал организаторы обещают сделать особенно волшебным. Маскарад, наполненный тайнами, изысканной красотой масок и вечерних образов гостей, иностранные гости, концертные музыкальные номера, танцы со сменой партнера, невероятное шоу иллюзиониста и еще несколько сюрпризов, которые пока держатся в секрете, ждут гостей бального вечера. В перерывах между танцами гости смогут продолжить приятное общение во время легкого фуршета.

Бесплатные репетиции к балу начнутся 25 декабря в коворкинге «Точка кипения – Волгоград», в Волгоградском государственном техническом университете. Вход на репетиции по предварительной записи, которая осуществляется на сайте: https://leader-id.ru/event/36612/

Для всех участников бала обязательно соблюдение дресс-кода.

Фото: Светлана Тазова, предоставлено организаторами "Русского бала".

Фото: Светлана Тазова, предоставлено организаторами "Русского бала".

Для кавалеров: маска, костюм или белая (светлая однотонная) рубашка и брюки, галстук, туфли. Для дам: маска, платье в пол и туфли.

Надевайте только удобную обувь, так как это важная часть вашего хорошего настроения на весь вечер.

Попасть на бал может любой волгоградец, заранее получив пригласительный билет. Вход для участников бала только по пригласительным, для представителей СМИ – при наличии аккредитации.

Пригласительные билеты: http://russbal.ru/invitation-card.html

Аккредитация СМИ: http://russbal.ru/press.html

Следить за ходом подготовки к балу можно в группе мероприятия в ВКонтакте https://vk.com/russbal

Организаторы мероприятия: творческая группа «Русский бал», при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, содействии Международного центра продвижения русского языка и культуры «ЦЕНТРУС» и под покровительством Царицынского дворянского собрания.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Контакты организаторов

Стратегическое партнерство: Ольга Евгеньевна Жульева, тел.: +7-904-755-06-02, https://vk.com/olgaguleva

Аккредитация СМИ: Анна Владимировна Олейникова, тел.: +7-917-337-84-69, https://vk.com/annaoleinikova

Пригласительные билеты: Юлия Андреевна Келерман, тел.: +7-961-694-08-02, https://vk.com/kelermanela

ИСТОЧНИК KP.RU

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