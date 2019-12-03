2019-12-03T15:50:34+03:00
Экономика

ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП

ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении ВТБ-Онлайн
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Теперь у клиентов появилась возможность оплачивать покупки по QR в магазинах и на интернет-площадках, которые подключены к СБП.

Для совершения операции клиентам нужно открыть мобильное приложение ВТБ-Онлайн, в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR-коду» и сканировать код на экране устройства продавца или с экрана монитора при покупке в интернет-магазине. Далее останется проверить правильность данных и подтвердить операцию. Комиссия за совершение покупок через СБП для пользователей отсутствует.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Все больше клиентов используют ВТБ-Онлайн для решения своих повседневных задач, а телефон стал уже привычным способом оплаты покупок. Появление таких сценариев оплаты, где неудобно, сложно или просто невозможно использовать карту, открывает широкие возможности для совершения покупок по QR-коду. К ним относятся, например, покупка фильмов через приложение на телевизоре или оплата пожертвований. ВТБ ориентируется на потребности клиентов, поэтому активно развивает технологичные сервисы. Теперь оплачивать покупки с помощью ВТБ-Онлайн и СБП станет значительно проще и быстрее».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Цифровые технологии на страже безопасности: в «Яндекс.Такси» рассказали о новых разработках
Гостем открытой студии программы «Россия в движении» на Транспортной неделе – 2019 стал Директор по стратегическим направлениям бизнеса компании «Яндекс» Алексей Федотов
Виктор Парахин: «Россия станет транспортным мега-хабом»
Заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» рассказал, как создаваемая в России единая цифровая платформа транспортного комплекса изменит логистику, а также рынок пассажирских и грузовых перевозок
Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудование
28 ноября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Волгоградская областная клиническая больница №1 получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 2,2 млн рублей
Новости 24
В Волгограде суд отправил двух контрактников в колонию за избиение сослуживца и сержанта
На Волгоград обрушился снегопад: на дороги вывели 60 спецмашин
Мэрия Волгограда потратит больше 1 миллиона рублей на украшение Главной елки
Волгоград не попал в ТОП городов России, страдающих по «девяностым»
В Волгоградской области массово проверят автобусы и маршрутки
Волгоградец слил бензин, а после сжег чужую машину
На Набережной Волгограда бронекатер БК-31 с трудом поставили на постамент
В 2020 году в Волгоградской области проведут всеобщую диспансеризацию
Мэрия Волгограда обещала не закрывать парковку на площади Павших Борцов на новогодние праздники
В Камышине поймали двух подростков, угонявших машины
Пьяный сбил пьяного: в Волгограде судят виновника аварии, который сжег машину
Начальница «Почты России» из Волгоградской области украла 1,4 миллиона рублей
На пешеходный фонтан у собора Александра Невского в Волгограде потратят 30 миллионов рублей
Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»