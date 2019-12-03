2019-12-03T19:29:06+03:00
Общество

Первый снегопад: в Волгограде спецтехнику подняли на расчистку дорог

К утру по области обещают метели
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дорожная техника будет работать всю ночь и следить за ситуацией на дорогах. Фото администрации Волгограда.Дорожная техника будет работать всю ночь и следить за ситуацией на дорогах. Фото администрации Волгограда.
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Если осень долго откладывала свое пришествие в Волгоградскую область, балуя теплыми деньками, то зима пришла почти по расписанию. 3 декабря в Волгограде выпал первый снег. Ну как выпал? Точнее он обрушился на город, в паре с ветром и гололедицей. И, судя по прогнозу волгоградских синоптиков, к ночи 4 декабря снегопад только усилится. «Снег, мокрый снег, местами сильный снег. Ночью и утром 4 декабря местами метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в Волгограде ночью опустится до -5º; днем -1…-3 градуса», - пророчит Волгоградский ЦГМС. Поэтому все дорожные предприятия Волгограда перешли на бесперебойный режим работы. С пяти часов вечера на дорогах работает 75 единиц спецтехники.

- Конечно, мы готовились к непогоде: синоптики нам давали соответствующий прогноз заранее. Вся техника готова к работе: 31 машина у нас работает на севере Волгограда и 34 машины на юге. Этого вполне достаточно по всем графикам и маршрутам. Сейчас мы просыпаем все дороги пескосоляной смесью, к полуночи, обещают небольшое потепление до ноля градусов и возможно придется убирать не только остатки снега, но и водяной покров с дорог - чтобы к утру это все не превратилось в ледяную корку. В любом случае техника будет дежурить, и при необходимости улицы будут обработаны реагентами повторно, - заверил волгоградцев глава города Виталий Лихачев.

Глава Волгограда заверил, что дорожники справятся с последствиями непогоды. Фото администрации Волгограда.

Глава Волгограда заверил, что дорожники справятся с последствиями непогоды. Фото администрации Волгограда.

Мэр Волгограда также заверил, что пескосоляной смеси запаслись достаточно, бишофит (противогололедный реагент) тоже имеется в необходимом количестве.

И обратился к автовладельцам с традиционной просьбой не оставлять машины у обочин дорог и не мешать работе спецтехники.

Дорожная техника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград также переведена в режим повышенной готовности.

- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги Волгоградской области 181 спецмашину. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется в том числе посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения, - отчитываются в дорожной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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