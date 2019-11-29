Внесены изменения в информационное сообщение о продаже с аукциона 12.12.2019г. объекта недвижимости Лот №2, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 43, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 30.09.2019 г. и перенесена дата торгов на 30 декабря 2019 года; торги 09 января 2020 года по Лоту №1 отменены; торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 30 декабря 2019 года; торги на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 30 декабря 2019 года

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 12.12.2019г. объекта недвижимости Лот №2, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 43, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 30.09.2019 г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот №2:

ВСТРОЕННОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ ДЕСЯТИЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЖИЛОГО ДОМА, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 19 КОМНАТ, общей площадью 220,2 кв.м,расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ.ПАРХОМЕНКО, ДОМ 43, кадастровый номер 34:34:040014:2271

Начальная цена Лота №2 – 2 415 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №2 – 1 509 750 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 150 975 руб.

Шаг аукциона на повышение – 90 585 руб.

Шаг аукциона на понижение – 181 170 руб.

Возможно использование рассрочки платежа по согласованию с банком. Минимальная величина первоначального взноса определяется по соглашению банка и покупателя, но не может быть менее 20%. Проценты начисляются на остаток задолженности по договору купли-продажи. Величина процента составляет 10,6% годовых при сроке рассрочки до 3 (трех) лет.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.»

Дата аукциона переносится с 12 декабря 2019 года на 30 декабря 2019 года в 14:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен до 26 декабря 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 декабря 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 27 декабря 2019 года.

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк, по Лоту №1, назначенного на 09.01.2020г.:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 3 214 882 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 764 882 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 607 441 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 382 441 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 225 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 488 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенных сроком менее чем на 1 год: Краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды составляет 10 кв.м., срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 128,22 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

30 декабря 2019 г. в 12:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-111/2018 от 13.03.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 30 декабря 2019г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 02 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года, по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Волго-Вятском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Южном филиале по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Уральском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 декабря 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 декабря 2019 г. с 11:30 до 11:55 по адресу: г. Волгоград,

ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 30 декабря 2019 г. по адресу:г. Волгоград,

ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 3 214 882 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 764 882 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 300 000руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 118 034 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 181 966 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 130 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 191 488 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 382 976 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенных сроком менее чем на 1 год: Краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды составляет 10 кв.м.,срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 128,22 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 декабря 2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объектах, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов,уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов,подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1(один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи ОбъектовПокупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34,

е-mail:harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

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Открытый аукцион («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк

30 декабря 2019 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с Генеральным договором поручения № 2397681-РАД от 27.08.2018г., сообщает о проведении торгов п на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 30 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 02 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Волго-Вятском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Южном филиале по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Уральском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 26 декабря 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 декабря 2019 г. с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 30 декабря 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»).

Сведения об объекте нежилого фонда, право аренды которого подлежит реализации на аукционе:

Лот 1:Часть нежилого помещения № V, кадастровый номер 34:34:000000:49836, общая площадь: 355 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица 8-й Воздушной Армии, дом 9А.В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 141,26 кв.м., расположенные на 1 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды:11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

71 987 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 71 987 руб. 00 коп.

Шаг аукциона– 7 198 руб. 70 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Генеральным договором поручения №2397681-РАД от 27.08.2018г.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 ноября 2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении прав на заключение договора аренды, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объекте, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов,уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов,подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1(один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости [1],

- исполнительных производств [2],

- задолженности по кредитным обязательствам [3],

- принадлежности к экстремистской деятельности [4].

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, тел. 8-917-647-26-58 Цыганова Виктория Александровна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34,

е-mail:harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

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[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

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