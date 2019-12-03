2019-12-03T14:21:20+03:00
Происшествия

В Астрахани футболисты во время матча спасли женщину, упавшую с моста в реку

Для этого ребята прервали игру и бросились в ледяную воду
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Игра остановилась, когда футболисты поняли, что нужно спасать человека. Фото: кадр с видеоИгра остановилась, когда футболисты поняли, что нужно спасать человека. Фото: кадр с видео
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Финальный матч на первенство Астраханской области в селе Икряное 1 декабря собрал пару десятков болельщиков. В этот день сошлись «Трансгаз – ДЮСШ№1» и команда «Икрянинский район». К середине второго тайма счет был 4:1 в пользу гостей. Но на 75-й минуте игру прервали. Не судейский свисток, а крики о помощи. В реке Хурдун, возле которой проходила игра, кто-то тонул.

- Сначала я решил, что это занимаются моржеванием – видно было только голову, - говорит Петр Хачиров, игрок местной команды. - Затем увидел девочку на мосту, которая что-то говорила купающемуся человеку. Затем она стала кричать и звать на помощь. Стало понятно, что человек тонет. А затем увидел, как человек скрылся под водой. Я крикнул, чтобы вызывали «скорую» и МЧС.

Заметили это все, кто был на поле: футболисты и болельщики. Все бросились к реке, пришлось перелезать через ограждение стадиона. Так как все происходило ближе к другому берегу, люди побежали через мост. Кто-то заводил машины.

Роман Исаев (слева) и Петр Хачуров первыми оказались в воде. Фото: героя публикации

Роман Исаев (слева) и Петр Хачуров первыми оказались в воде. Фото: героя публикации

Первым на месте оказался Роман Исаев, игрок команды «Икрянинский район». Он сбросил бутсы, чтобы не тянули ко дну, и бросился в ледяную воду. Когда футболист почти доплыл до пожилой женщины, она была без сознания и снова стала уходить под воду, пришлось нырять.

- Я схватил ее поплыл к берегу, тут подоспел друг Петя, который также бросился в воду за мной.

Каждая секунда давалась ребятам не просто. Ледяная вода сводила судорогами ноги, сильное течение сносило вниз и пыталось утянуть на дно. Помог мальчишкам игрок соперников Фарид Шахбаров. Он был третьим, кто в этот день искупался в зимней реке ради спасения человека.

Фарид Шахбаров вынес женщину из воды. Фото: героя публикации

Фарид Шахбаров вынес женщину из воды. Фото: героя публикации

- Я подхватил бабушку у ребят, доплыл и вынес ее на берег. Подбежали несколько человек. Стали оказывать ей первую помощь – она была без сознания, пульса не было. Наглоталась воды, - вспоминает 26-летний Фарид Шахбаров, игрок команды Трансгаз.

Необходимо было запустить ей сердце. И сделал это Роман Исаев. Астраханец работает слесарем в «Газпроме». Сотрудники предприятия периодически проходят курсы первой медпомощи. 22-летний парень вспомнил эти уроки.

- Я сделал пять комплексов. Появился слабый пульс, вскоре она задышала. Вскоре приехала «скорая», спасатели. Ее увезли в больницу, - рассказывает астраханец.

Пришлось помогать и самому Роме. Из-за холодной воды футболист не смог встать – свело судорогой ноги. Друзья донесли его до машины, где растерли окоченелые конечности. Затем помогли дойти до раздевалки, где его и остальных спасителей напоили горячим чаем.

Футболисты прервали матч и спасли женщину, упавшую с моста в реку.Видео: vk.com/sudostroitel

В это время их коллеги по команде продолжали матч. Эта была последняя игра чемпионата и ее решили все-таки закончит. Победили гости, став чемпионами Астраханской области.

- Ребята молодцы! Им помогло то, что все трое играли в матче, были разгоряченными, на адреналине. Вода была ледяной, неподготовленный человек мог бы утонуть. Мы ими гордимся, - говорит тренер команды «Трансгаз – ДЮСШ№1» Борис Глупшев.

Состояние спасенной бабушки сейчас стабильное. Обстоятельства, заставившие пожилую женщину спрыгнуть с моста, неизвестны. Но ее дочь успела поблагодарить героев в соцсетях.

- Хочу выразить благодарность за спасение мамы! Спасибо вам огромное! Низкий вам поклон! Доброго здоровья вашим родителям, что вырастили такого героя!

Спасибо парням говорят и все, кто узнал об этой истории из соцсетей.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность как ребятам, там и их родителям за то, что воспитали настоящих мужчин и пример для подражания», «Спасибо вам ребята!», «Парни, вы большие молодцы. Честь и хвала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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