Не ждите повышение цены, купите кирпич по старым ценам

Планируете начать строительство дома, дачи, бани, хозблока, печи или мангала? Тогда вам обязательно пригодятся рядовой и облицовочный кирпич, материалы для кровли, стеновые блоки, песок, щебень, керамзит, пластиковые и алюминиевые окна, металлочерепица, профнастил и сайдинг, кладочные смеси, тротуарная плитка и другие строительные материалы.

В нашем ШОУ-РУМЕ представлены образцы многих заводов производителей облицовочного кирпича, среди которых есть Глубокинский кирпичный завод, Кирпичный завод Браер, АК-БАРС Керамик, Богандинский кирпичный завод, Lode (Лоде), Magma Keramik (Магма Керамик), Новомосковский кирпичный завод (НЗКМ) и другие.

Фото: ООО"СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА". Облицовочный кирпич в ассортименте.

Мы поддерживает складские остатки, вы всегда можете добрать их в нужном количестве. Кроме кирпича у нас на складе есть материалы для кровли, железобетонные изделия, инертные материалы (песок, щебень, керамзит), стеновые блоки, пластиковые и алюминиевые окна, теплоизоляция и многое другое.

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Фото: ООО"СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА". Облицовочный кирпич.

Внимательные и опытные сотрудники постараются ответить на ваши вопросы, помогут сделать выбор и оформят оперативную доставку по Волгограду и всему югу России. Качественные материалы для строительства дома доставят прямо на стройплощадку в Астахань, Ставропольский край, Республику Кабардино-Балкарию, Республику Калмыкию, а также в Республику Крым, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Фото: ООО"СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА". Облицовочный кирпич может быть очень разным.

КАКОЙ КИРПИЧ ХОРОШИЙ?

«СКЛАД-КИРПИЧА» предлагает огромный выбор облицовочного кирпича от лучших российских производителей на любой вкус. В наличии забутовочный рядовой кирпич, кирпич ручной формовки, печной кирпич, клинкерный кирпич, керамический лицевой, силикатный облицовочный, ригельный кирпич для фасадов. И все это в разных расцветках.

Рядовой кирпич или так называемый красный кирпич, подходит для возведения стен, перегородок, зданий и цоколей. Его используют под дальнейшую штукатурку. Кирпич бывает пустотелый, чтобы уменьшить весовую нагрузку на здание и увеличить его долговечность. Полнотелый кирпич - более тяжелый и прочный – используют для фундамента, колонн, труб, домашних и промышленных печей, а также цокольных этажей.

Желтый керамический кирпич производят по тем же технологиям, что и в старину, обжигая до 1000 градусов. Экологичный и недорогой вид кирпича. Он отлично подходит для облицовки фасада здания, возведения стен и перегородок. На складе есть и недорогой облицовочный кирпич «Магма Керамик». Причем вы можете купить его сейчас по выгодной цене и оставить на складе завода на зимнее хранение до 30 мая 2020 года.

Также вы можете заказать облицовочный кирпич высокого качества от Кирпичного завода «Браер» и также оставить его на бесплатное хранение до 1 мая 2020 года. А при покупке кирпича на сумму от 500 тысяч рублей, вы получите проект всего за 1 рубль.

Кирпич Браер (Баварская кладка).Фото: ООО"СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА"

Желтый силикатный кирпич стоит недорого и имеет большую точность размеров. Производят его из кварцевого песка. Подходит такой кирпич для строительства дома, заборов, несущих стен и перегородок. Например, Глубокинский кирпич, его можно купить не только гладкий, но и рустированный, колотый с ложковой и тычковой стороны. На кирпич Глубокинского завода действует новогодняя акция.

Печной огнеупорный кирпич – это то, что необходимо купить при строительстве печей, уличных мангалов, каминов и дымоходов. Он может выдерживать температуру до 1700 градусов.

Клинкерный кирпич - очень прочный с минимальным влагопоглощением. Главный минус дорогая стоимость.

Фото: ООО"СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА". Современный кирпич маскируется под дерево, отличается большим разнообразием фактур и рельефов.

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«СКЛАД-КИРПИЧА» работает на рынке строительных материалов уже более 10 лет и остается надежным поставщиком качественных строительных материалов. Тысячи покупателей от частного лица до крупного строителя остались довольны работой нашего магазина. Бесперебойное снабжение многих объектов любых уровней сложности в нужном количестве и объеме, а так же качество и короткие сроки поставки, стали визитной карточкой компании. Для каждого клиента здесь индивидуально разрабатывают гибкую систему скидок и накопительных бонусов.

Чтобы заказать нужные вам стройматериалы, воспользуйтесь нашими контактами отправьте заявку:

на электронную почту info@sklad-kirpicha.ru

или позвоните 8(8442) 43-53-23;

8(937)747-71-11; 8(927)068-81-11.

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