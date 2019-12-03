2019-12-03T08:28:14+03:00
Общество

Лучший подарок на Новый год - «Полис Здоровья»

Уже не за горами новый год-праздник в который принято загадывать желания и дарить подарки
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Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН".Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН".
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Каждый из нас загадает самое заветное желание, но есть одно желание, которое объединяет всех нас - это желание быть здоровым и нет лучшего подарка, чем забота о собственном здоровье и здоровье своих родных и близких!!!

Что же может предложить сеть многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» для своих любимых пациентов?

Конечно квалифицированную, качественную, персональную медицинскую помощь для каждого в течении всего года!!! А чтобы такая помощь стала доступной для каждого мы предлагаем Вам годовую программу «Полис здоровья» со специальной праздничной, новогодней скидкой 50%.

Для кого же актуален такой подарок? Для всех кто следит за своим здоровьем и хотя бы раз в год проходит скрининговое обследование. Для всех возрастных групп, т.к. данные программы представлены для детей и взрослых. Для пожилых людей, которые должны находиться под постоянным наблюдением своего лечащего врача. Для людей имеющих хронические заболевания. Для тех, кто никак не решиться пройти обследование и не знает с чего начать! Для работающих людей, которые не могут выстаивать очереди в поликлинике и отпрашиваться с работы для посещения врача, особенно когда речь идет о заболевании с временной нетрудоспособностью, т.е. оформлении больничного листа.

Ведущий врач-терапевт Карасёва Н.В. Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН".

Ведущий врач-терапевт Карасёва Н.В. Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН".

Преимущества программы «Полис здоровья»:

Вы получаете возможность обслуживания в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» в течении целого года по минимальной, доступной для всех цене.

Вы выбираете сами лечащего терапевта и клинику в которую Вам удобно обращаться.

6 приемов терапевта (или педиатра) позволяют посещать доктора по всем беспокоящим Вас в течении года случаям, касающихся Вашего здоровья.

Вы сами выбираете комфортные для Вас день и время посещения врача (утренние, дневные, вечерние часы) и возможность удобной записи (через колл-центр, личный кабинет, мобильное приложение) в любом месте, из любой точки.

Наши медсестры. Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН".

Наши медсестры. Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН".

Результаты клинических анализов позволяют получить информацию о наличии изменений в крови и моче, в тот момент когда это необходимо, а дополнительные возможности прохождения УЗИ органов брюшной полости и ЭКГ позволяют понять есть ли проблемы с основными жизненно важными органами Вашего организма!

И самое главное: подарив такой подарок себе и близким, Вы можете быть уверены, что уже сейчас заботитесь о своем будущем и будущем тех, кто рядом- ведь большей ценности чем быть здоровым просто нет.

Сеть многопрофильных клиник "ДИАЛАЙН" — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам.

Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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