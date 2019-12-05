Семейная ипотека стала доступнее

Участники программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство.

Программа действует с 2018 года, но первоначально была не очень востребована, поскольку предусматривала льготы только на ограниченный срок. В апреле 2019 года ее условия стали доступнее: правительство зафиксировало льготную ставку на весь период кредитования.

Для кого доступна программа?

В программе могут участвовать российские семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. Заемщик и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство РФ. Стоит отметить, что воспользоваться ипотекой с господдержкой по программе «Семейная ипотека» могут не только мамы, но и папы.

На каких условиях?

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, кредит предоставляется в размере не более 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. В качестве первоначального взноса, частичного или досрочного погашения кредита может приниматься материнский капитал. В банке ПСБ ставка снижена до 4,5% годовых в рублях. При этом сумма кредита при покупке жилья в Волгоградской области может быть от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок– от 3 до 25 лет. Ставка фиксируется на весь срок кредитования.

Как оформить?

Заемщику необходимо обратиться в ипотечный центр Южного филиал ПСБ и предоставить следующие документы: паспорт, СНИЛС, документы подтверждающие семейное положение, свидетельства о рождении детей, документы о доходе. Возможно дистанционное оформление заявки, без посещения офиса банка. Ипотечный центр находится по адресу г. Волгоград ул. им Маршала Чуйкова 65а, телефон (8442) 999 000.

Для чего необходимо страхование?

Минимальная ставка в 4,5% действует, если заемщик оформил договор о страховании залога, то есть приобретаемого жилья, а также договор о страховании жизни и здоровья. При отсутствии страховки ставка может быть повышена до 5%.

Какие требования к недвижимости?

Кредит по программе предоставляется на покупку квартиры в строящемся доме, готовой новостройке у застройщика и не распространяется на вторичный рынок жилья. Приобрести квартиру можно только у юридического лица: либо на этапе строительства путем заключения договора долевого участия или договора уступки прав по ДДУ с продавцом, либо по договору купли-продажи с застройщиком или инвестором, первым зарегистрировавшим право собственности на квартиру после ввода объекта в эксплуатацию.

К заемщикам?

Сегодня семейная ипотека доступна лицам в возрасте от 21 до 65 лет, при этом заемщик должен быть гражданином РФ и постоянно проживать и работать в Волгоградской области. А также иметь трудовой стаж не менее одного года, на последнем месте работы – не менее четырех месяцев.

К документам?

Для оформления потребуются паспорт гражданина РФ, СНИЛС, документы о семейном положении, свидетельства о рождении детей, заверенная работодателем копия трудовой книжки или трудового договора (для тех, кто работает по совместительству) и документы, подтверждающие доход заемщика. Это справка о доходах (справка по форме 2-НДФЛ или справка по форме банка или работодателя), либо выписка по зарплатному счету, заверенная круглой печатью со стороны банка.

ПСБ учитывает доходы до четырех членов семьи. Созаемщиками могут быть супруг или супруга, в том числе состоящие в гражданском браке, родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, братья и сестры, в том числе двоюродные и троюродные, а также братья и сестры по отцу или матери и совершеннолетние дети заемщика.

Как выбрать квартиру?

Если клиент еще не выбрал квартиру, то может подобрать подходящий вариант в аккредитованной ПСБ новостройке. Список аккредитованных застройщиков можно посмотреть на сайте банка www.psbank.ru или уточнить в ипотечном центре Южного филиала по телефону в Волгограде 999 -000. Это поможет оформить сделку купли-продажи в кратчайшие сроки с момента одобрения ПСБ выбранной клиентом недвижимости.

Можно ли рефинансировать ипотеку?

Волгоградцы, которые приобрели квартиры в ипотеку у застройщиков, а после 1 января 2018 года в их семьях появился второй или последующий ребенок, могут также рефинансировать действующий ипотечный кредит по условиям программы «Семейная ипотека» с господдержкой.

С полными условиями программ кредитования, процентными ставками, условиями, требованиями к заемщикам можно ознакомиться на сайте ПСБ www.psbank.ru в разделе «Ипотека» или по телефону 8 (800) 333 03 03. Информация актуальна на 29.11.2019г.

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