2019-11-29T12:42:01+03:00
Общество

Скорость не имеет значения

Стали известны предпочтения абонентов при выборе мобильного интернета
Поделиться:
Фото предоставлено компанией МТСФото предоставлено компанией МТС
Изменить размер текста:

Российские абоненты сотовой связи перестали ассоциировать качество мобильного интернета со скоростью. Только 2% из них при выборе оператора смотрят на этот показатель, а подавляющее большинство абонентов даже не подозревает, какой скоростью мобильного интернета пользуется.

К таким выводам пришли эксперты AC&M, проанализировав предпочтения пользователей мобильной связи в 2019 году.

«Более 70% потребителей не рассматривают скорость доступа в интернет как приоритетный фактор качества. В мире рядового, пусть и продвинутого, потребителя мобильной связи не сформировалось чёткого представления о том, какая скорость доступа достаточно высока, а какую следует считать непростительно низкой», — говорится в тексте исследования.

Среди опрошенных потребителей, 42% считают, что приоритет при выборе сети – покрытие стандарта LTE. А вот для каждого пятого респондента важна стабильность работы сети.

.

.

Источник инфографики: AC&M

Аналитики AC&M также оценили удовлетворённость потребителей «качеством» мобильной связи разных операторов. По показателю «совершенно устраивает» в большинстве городов-миллионников лидирует МТС.

Опрос проводился в конце третьего квартала 2019 года по случайной выборке из 3200 абонентов активных пользователей мобильного интернет и обладателей смартфонов в шести крупных городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Уральские сказки о пропавших сотнях миллионов
В суде выяснилось, что депутат Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков через родных и знакомых влияет на десяток успешных фирм. Но если верить декларациям о доходах - зарабатывает на уровне продавца «Пятерочки»
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
В Волгограде из-за тумана не смог сесть самолет из Москвы
Спасение кота, примерзшего ко льду в Астрахани, попало на видео
На ремонт и строительство волгоградских трасс в 2020 году 4,36 миллиарда рублей
В Волгограде судебный пристав хитрил на работе ради показателей
Проспект Жукова в Волгограде украсит шаро-ель
В Волжском грабитель-наркоман напал с ножом на офис микрозаймов
На волгоградские трассы для борьбы с гололедом вывели 66 спецмашин
Волгоградская полиция отобрала у браконьеров четыре тысячи живых раков
Мэрия Волгограда взяла на контроль УК, которые не посыпали от гололеда тротуары
После опиловки Сталинградский тополь еще поживет
Волгоградцев приглашают выгодно посетить «Конфетки-Бараночки»
Волгоградские больницы оштрафовали за плохое молоко для пациентов
Волгоградка на иномарке протаранила грузовик-эвакуатор
Волгоградским старикам повысят пенсии - в среднем на 900 рублей