Метель и гололедица: МЧС предупреждает волгоградцев о грядущей непогоде

Декабрь наступил, и зима вступает в свои права. Причем с волгоградцами она решила не церемониться и «выдать» все и сразу: летит к нам с мокрым снегом, ледяным ветром и гололедицей. Синоптики и МЧС по Волгоградской области уже выдали предупреждения об ухудшении погодных условий.

- Сегодня ночью, 2 декабря, и завтра утром по Волгоградской области и в Волгограде еще ожидается переменная облачность. И эта ночь пройдет без осадков. Но уже днем 3 декабря в западные и центральные районы области засыплет снегом. Местами сыпать будет сильно. На востоке региона - небольшие осадки. Днем местами метель, налипание мокрого снега. А порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, - дают прогноз в волгоградском Гидрометцентре.

На дорогах ожидается гололедица, снежные накаты и снежные заносы.

Спасатели уже привели свою технику и личный состав в режим повышенной готовности.

- В случае ухудшения погодных условий силы и средства областного МЧС готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на автодорогах, связанные с непогодой, - отчитываются в ведомстве.

В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства также отчитались о готовности к встрече с непогодой: 500 спецмашин готовы выйти на расчистку дорог, в случае ухудшения ситуации количество техники может быть увеличено до 1000 единиц.

- В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных со снежными заносами, для оказания помощи жителям могут быть задействованы два снегоболотохода повышенной проходимости «Бобр» и вездеход «ТРЭКОЛ». При необходимости оперативные службы готовы развернуть пункты временного размещения, а также модульный подвижный пункт управления, обеспеченный связью и необходимой техникой для координации действий, - добавляют в администрации региона.

При этом все службы и ведомства просят волгоградцев без лишней надобности не выезжать из дома на личном транспорте. Если нет возможности отложить поездку, настоятельно рекомендуют соблюдать их рекомендации.

В ГУ МЧС по региону даже составили Памятку водителю в зимний период:

- собираясь в дальнюю дорогу на машине уточните прогноз погоды по всему пути следования;

- проверьте техническое состояние автомобиля;

- сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения;

- изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей (список площадок отдыха (остоя) на дорогах Волгоградской области можно найти ЗДЕСЬ);

- спланируйте время, место отдыха и заправки в пути;

- возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним;

- очень может пригодиться в машине рация, настроенная на канал дальнобойщиков, чтобы быть в курсе дорожной обстановки и в случае нештатной ситуации вызвать помощь;

- возьмите в дорогу фонарь, запас продуктов, спичек, и теплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе;

Во время следования по маршруту:

- соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим;

- при ухудшении погодных условий постарайтесь совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, чтобы переждать непогоду. Обязательно об этом сообщите родным и близким;

- при незапланированной или аварийной остановке – не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию повесьте яркую ткань на антенну. Попросите помощи у водителей проезжающих автомобилей;

- если никого рядом нет, постарайтесь определить свое местоположение, например, при помощи карты или электронных устройств;

- сообщите о своем местоположении родным и близким;

- сообщите о случившемся и своем местоположении в экстренные службы, позвонив по номеру 112 (это возможно сделать и без сим-карты);

- если вы находитесь далеко от населенного пункта – оставайтесь в машине и ждите помощи;

- в ночное время держите свет в автомобиле включенным;

- для экономии топлива прогревайте двигатель, и салон автомобиля примерно один раз в час на 10 минут;

- при сильном морозе утеплите кабину, для чего все окна и щели обложите одеялами, чехлами сидений, ковриками и прочими вещами;

- спать по очереди, если вы один – то постараться не спать совсем;

- экономьте тепло, еду и воду.

Выполнив эти не сложные рекомендации, вы сохраните свою жизнь и жизни пассажиров!