2019-11-29T18:25:59+03:00
Экономика

Британские эксперты оценили впечатляющий рост и технологическое лидерство Альфа-Банка

Альфа-Банк стал «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker. Банк получил почетную премию за значительный рост, успешное воплощение в жизнь стратегических решений и лидерство в сфере технологий
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Фото: Альфа-Банк.Фото: Альфа-Банк.
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Специалисты по достоинству оценили успехи Альфа-Банка в области цифровой трансформации. Они дали высокую оценку модернизации мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Специалисты похвалили российский банк за внедрение ряда инновационных продуктов, в число которых входит мгновенный выпуск карт, «семейный счет» с подключением к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для лиц взявших ипотеку, а также виртуальные карты для представителей малого и среднего бизнеса. Авторы британского журнала находятся под впечатлением от сервисов Альфа-Банка по подтверждению платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца.

В The Banker отметили, что об успехе Альфа-Банка говорит рост его финансовых показателей. Из отчетности за 2018 год, которую изучили члены жюри, следует, что достаточность капитала первого уровня банка увеличилась на 13,1% - до 7031 млн долларов, его активы выросли на 5,5% - до 47199 млн долларов, а рентабельность капитала и операционная эффективность достигли 19,5% и 39,4% соответственно.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, награда от The Banker доказывает, что банк занимает лидирующие позиции в мире. На данный момент Альфа-Банк самый phygital банк в Российской Федерации, сочетающий в себе цифровой и физический клиентский опыт. Клиентская база компании постоянно расширяется. За год она пополнилась миллионом новых клиентов.

Мобильное приложение Альфа-Банка получило высочайшую оценку в мире среди банков в AppStore. Для оформления карты через платформу нужно всего лишь несколько секунд, подчеркнул Верхошинский.

Альфа-Банк первым в РФ запустил интернет- и мобильный банк. Произошло это более 10 лет назад. Сегодня банк первым строит phygital branch, то есть физическую сеть нового поколения. Именно эти успехи и оценили международные эксперты журнала The Banker.

Отметим, что присудивший Альфа-Банку премию ежемесячник The Banker начали издавать в Лондоне в 1926 году. Журнал входит в группу Financial Times. В The Banker публикуются статьи посвященные международным финансам. Каждый год журнал присуждает награды The Banker Awards. Их удостаиваются лучшие на планете финансовые институты.

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