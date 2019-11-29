2019-11-29T17:35:05+03:00
Экономика

Мобильный банк Альфа-Банка стал удобнее и быстрее

В Альфа-Банке рассказали о том, что мобильная аппликация претерпела ряд изменений. Благодаря им, приложение стало выглядеть ещё современнее, здесь появились новые функции и ускорились переводы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Расположение популярных разделов сделали еще удобнее, расположив их в нижней части экрана. Теперь там находятся такие кнопки, как «платежи и переводы», «история операций» и «чат», сообщило издание inkazan.ru.

Разработчики также внесли коррективы в историю операций. С этих пор, почти мгновенно можно повторить какой-либо из произведённых ранее переводов. В ходе этой операции, можно будет увидеть комментарии отправителя и то время, когда произвели перевод. Кроме того, в исходящих операциях будет сохраняться название шаблона.

Еще одной новинкой стало то, что после обмена валюты, можно будет увидеть курс, по которому была произведена эта операция.

Фото: Альфа-Банк.

Фото: Альфа-Банк.

После обновления приложения, у его пользователей исчезнут сложности с нахождением адресов банкоматов. Новый раздел поможет не только найти их, но и выяснить, насколько загружено то или иное представительство банка.

Разработчики также ускорили и упростили систему переводов по номеру карты. С нынешних пор, приложение автоматически вставляет код 3D-secure из пуш-сообщения в поле подтверждения. Кроме того, в ходе получения средств от карт других банков, больше не будет требоваться CVC-код, если на этом условии не настаивает эмитент.

В число новых функций аппликации вошли возможности выбирать счет для получения средств по номеру мобильного, изменять шаблоны платежей и формировать автоплатежи с расписанием для юрлиц. Кроме того, теперь можно будет без комиссионного сбора гасить ипотеку с карты другого банка.

На этот момент мобильную аппликацию Альфа-Банка применяют более 5 млн человек, что составляет 75 процентов от всех активных пользователей услуг компании. Представители банка отмечают, что это значение является наибольшим во всей отечественной банковской отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Британские эксперты оценили впечатляющий рост и технологическое лидерство Альфа-Банка
Альфа-Банк стал «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker. Банк получил почетную премию за значительный рост, успешное воплощение в жизнь стратегических решений и лидерство в сфере технологий
Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудование
28 ноября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Волгоградская областная клиническая больница №1 получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 2,2 млн рублей
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 26 декабря 2019 года; торги на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 26 декабря 2019 года
"Давайте признаем выходными всего четыре дня. Остальные - по желанию работника": Депутат Госдумы предлагает изменить срок новогодних каникул
Ярослав Нилов предложил дать право россиянам самим решать, когда брать "длинные выходные" - в январе, в мае или добавить к отпуску
Новости 24
Больше всего волгоградцы тратят на транспортные и коммунальные услуги
С волгоградца дважды требовали транспортный налог за 40 машин
В Волгограде судят банду, заработавшую на страховках и липовых ДТП почти два миллиона рублей
В Волгограде из-за гололеда может сорваться вывоз мусора
В Волгоградском лесу нашли самый редкий в мире гриб - звездовик
В Волгограде из-за тумана не смог сесть самолет из Москвы
Спасение кота, примерзшего ко льду в Астрахани, попало на видео
На ремонт и строительство волгоградских трасс в 2020 году потратят 4,36 миллиарда рублей
В Волгограде судебный пристав хитрил на работе ради показателей
Проспект Жукова в Волгограде украсит шаро-ель
В Волжском грабитель-наркоман напал с ножом на офис микрозаймов
На волгоградские трассы для борьбы с гололедом вывели 66 спецмашин
Волгоградская полиция отобрала у браконьеров четыре тысячи живых раков
Мэрия Волгограда взяла на контроль УК, которые не посыпали от гололеда тротуары
После опиловки Сталинградский тополь еще поживет
Волгоградцев приглашают выгодно посетить «Конфетки-Бараночки»
Волгоградские больницы оштрафовали за плохое молоко для пациентов
Волгоградка на иномарке протаранила грузовик-эвакуатор
Волгоградским старикам повысят пенсии - в среднем на 900 рублей