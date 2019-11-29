Мобильный банк Альфа-Банка стал удобнее и быстрее

Расположение популярных разделов сделали еще удобнее, расположив их в нижней части экрана. Теперь там находятся такие кнопки, как «платежи и переводы», «история операций» и «чат», сообщило издание inkazan.ru.

Разработчики также внесли коррективы в историю операций. С этих пор, почти мгновенно можно повторить какой-либо из произведённых ранее переводов. В ходе этой операции, можно будет увидеть комментарии отправителя и то время, когда произвели перевод. Кроме того, в исходящих операциях будет сохраняться название шаблона.

Еще одной новинкой стало то, что после обмена валюты, можно будет увидеть курс, по которому была произведена эта операция.

Фото: Альфа-Банк.

После обновления приложения, у его пользователей исчезнут сложности с нахождением адресов банкоматов. Новый раздел поможет не только найти их, но и выяснить, насколько загружено то или иное представительство банка.

Разработчики также ускорили и упростили систему переводов по номеру карты. С нынешних пор, приложение автоматически вставляет код 3D-secure из пуш-сообщения в поле подтверждения. Кроме того, в ходе получения средств от карт других банков, больше не будет требоваться CVC-код, если на этом условии не настаивает эмитент.

В число новых функций аппликации вошли возможности выбирать счет для получения средств по номеру мобильного, изменять шаблоны платежей и формировать автоплатежи с расписанием для юрлиц. Кроме того, теперь можно будет без комиссионного сбора гасить ипотеку с карты другого банка.

На этот момент мобильную аппликацию Альфа-Банка применяют более 5 млн человек, что составляет 75 процентов от всех активных пользователей услуг компании. Представители банка отмечают, что это значение является наибольшим во всей отечественной банковской отрасли.