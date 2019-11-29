2019-11-29T17:27:49+03:00
Экономика

"ЕвроХим" поддержит политику по снижению содержания углекислого газа в атмосфере

Компания внедряет на всех предприятиях наилучшие доступные технологии природосберегающего направления
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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С 2020 года в России начнется реализация политики по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Постановление о принятии Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению выбросов, подписано Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.

Государственное регулирование выбросов парниковых газов обсуждалось на слушаниях комитетов Совета Федерации по аграрно-продовольственной и экономической политике.

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев ключевым ориентиром для хозяйствующих субъектов реального сектора экономики на ближайшие 10 лет видит указ Президента России об утверждении цели ограничения выбросов парниковых газов к 2030 году.

- Просматривается значительный потенциал по установлению более амбициозных целевых показателей, достижимых в случае реализации комплексной государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов, - подчеркнул Игорь Нечаев. – Мы считаем целесообразным предложить национальную цель по сокращению выбросов парниковых газов, которая позволяла бы стимулировать устойчивое развитие российской экономики на основе повышения энергетической эффективности.

Амбициозные природоохранные проекты «ЕвроХим» реализует на всех своих предприятиях. Причем на современных технологиях экономить в компании не принято.

Еще на стадии проектирования Гремячинского горно-обогатительного комбината дочерним предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий» рассмотрены и внедрены около 60-ти наилучших доступных технологий природосберегающего направления.

Так, в системах производственного водоснабжения предприятия используются очищенные хозяйственно-бытовые стоки. Применение бессточной системы водопотребления исключает сброс сточных вод в природные водоемы.

Сократить площади используемых земель и соответственно уменьшить нагрузку на почвы позволяет многоэтажное расположение оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики.

Применение этих и других передовых технологий позволяет защитить окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в регионе.

Реализация проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей проходит с учетом стратегической цели «ЕвроХима» - постоянного снижения воздействия на окружающую среду.

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