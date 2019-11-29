Куда пойти в Волгограде: Большие гастроли, французское кино и открытие Аллеи

В Волгограде на этой неделе главные события культурной жизни города пройдут в театрах, музеях и, как ни странно, на рынке. Куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде в конце ноября – начале декабря 2019, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде

АЛЛЕЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

На Центральном рынке Волгограда в эту субботу откроют Аллею – место, где можно встретиться с друзьями, поесть, насладиться ароматом вкусного кофе, послушать хорошую музыку, повеселиться и потанцевать. Общественное пространство с множеством ресторанчиков, кофеен и баров распахнет двери 30 ноября 2019 года в 15 часов. В 20.00 начнется концерт группы «Субботний вечер», затем порадует волгоградцев кавер-группа «Шестое чувство». А ближе к полуночи раскачивать публику будут диджеи (подробности).

ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО

С 29 ноября по 1 декабря волгоградцев ждет фестиваль французского кино. Любители авторского кинематографа смогут увидеть шесть современных фильмов, отмеченных на международных кинофестивалях. Покажут кино на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Икра», наб. 62-й Армии, 6, 2-й уровень. Т. 8-917-844-73-20.

29 ноября в 18.30 -«Ревнивая»/ «Jalouse» (2017 г.), комедия, 16+

30 ноября в 14.00 - «Мелкий фермер»/ «Petit paysan» (2017 г.), драма, 16+

30 ноября в 16.00 - «Вслух: сила слова»/ «A voix haute, La force de la parole» (2017 г.), документальный, 12+

30 ноября в 18.00 - «Корпорация»/ «Corporate» (2017 г.), триллер, 16+

1 декабря в 14.00 - «Вилла»/ «La villa» (2017 г.), драма, 16+

1 декабря в 16.00 - «Опекунство»/ «Jusqu'à la garde» (2017 г.), драма, 18+

Билеты: 200 руб., 150 – льготный.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ

В начале декабря волгоградцы увидят на сцене НЭТа два спектакля Московского театра на Таганке. «Чайка» - одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова. А пятизначное число в названии спектакля - количество постановок по пьесе на начало 2017 года, когда состоялась премьера. Также зрителю представят спектакль по одной из самых трогательных советских пьес в версии трехкратного номинанта на премию «Золотая маска» Дениса Бокурадзе. «Старший сын» Александра Вампилова многим известен также по одноименному фильму с участием Евгения Леонова, Николая Караченцова и Михаила Боярского.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-48, 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн - net-volgograd.ru

4 декабря в 19.00 – «Чайка 73458». Билеты: 2500 – 6000 12+

5 декабря в 19.00 – «Старший сын». Билеты: 1000 – 6000 12+

"Чайка". Фото: tagankateatr.ru

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ: ТАМБОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

С 29 ноября по 1 декабря на сцене казачьего театра четыре спектакля зрителям покажет Тамбовский молодежный театр.

Детям покажут поучительную музыкальную сказку «Не хочу быть собакой», а также расскажут историю про «Красную шапочку». Для вечернего просмотра зрителям постарше предлагают курортный роман «Хозяйка гостиницы» Гольдони и однокомнатный водевиль по одноименной пьесе Катаева «Квадратура круга».

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

29 ноября в 18.30 – «Хозяйка гостиницы». 12+

30 ноября в 11.00 – «Красная шапочка». 0+

1 декабря в 11.00 – «Не хочу быть собакой». 0+

1 декабря в 17.00 – «Квадратура округа». 12+

Билеты: 150 - 500 руб. 14+

"Хозяйка гостиницы". Фото: Тамбовский молодежный театр.

МИХАИЛ КАЗИНИК. Я ОБНИМАЮ ВАС МУЗЫКОЙ

Одним из главных культурных событий зимы в Волгограде обещает стать творческий вечер легендарного просветителя Михаила Казиника. В наш город он привезет программу «Я обнимаю вас музыкой».

Каждое выступление Михаила Казиника в любой точке земного шара становится событием - это лучшее, что есть на сегодняшний день для детей и взрослых для развития понимания мира Музыки, Слова, Поэзии, Философии. За 2,5 часа Михаил Казиник сделает невероятное: вы полюбите классическую музыку. Причем вам будет так интересно, как никогда.

ЦКЗ. Справки – т. 8 928 458-54-45

5 декабря в 19.00. Билеты: 800 – 2600 руб. (-30% - Черная пятница)

Одним из главных культурных событий зимы в Волгограде обещает стать творческий вечер Михаила Казиника. Фото предоставлено организаторами концерта

COMBO-JAZZ-BAND

В концертном зале Волгоградской филармонии пройдет праздничный концерт оркестра Combo-jazz-band, приуроченный к юбилею Анатолия Воронова, создателя, вдохновителя и бессменного руководителя коллектива.

На сцене филармонии джазовыми композициями различных направлений – от свинга до фьюжн, от Дюка Эллингтона до Дейва Валентина – юбиляра поздравят музыканты и поклонники его таланта.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

29 ноября в 18.30. Билеты: 200 – 600 руб.

ИРИНА И АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВЫ

Один из лучших дуэтов в авторской песне Ирина и Андрей Колесниковы поют и свои произведения, и классику. Лауреаты Грушинского фестиваля и его же жюри, ежегодно гастролируют в России и зарубежом. Их концерт - истинный подарок волгоградским ценителям авторской песни. Учтите, мест всего 35.

Салон «Твой звук», ул. Глазкова, 1. Заказ билетов: 8-926-492-73-19, 8-960-883-09-68, 8-905-333-02-85.

30 ноября в 17.00. Билеты: 500 руб.

Ирина и Андрей Колесниковы. Фото: афиша

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ С ДЕТСКИМ СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

Юные артисты Волгоградского детского симфонического оркестра приглашают друзей на концерт во Дворец культуры имени Гагарина. В новой позитивной программе – музыка Баха, Вивальди, Бизе, Штрауса, Манчини, Андерсона, Вальдтейфеля и Пахмутовой.

За дирижерским пультом - Сергей Гринев. Солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Строганова (вокал), Екатерина Чижова (вокал) и Ярослав Шашин (скрипка).

ДК им. Гагарина, ул. Пельше, 3. Заказ билетов: 8-937-739-25-03.

4 декабря в 18.30.

Фото: Рита Зайцева

Выставки

«ЭРМИТАЖ. 255 ЛЕТ»

В музее Машкова открылась выставка, посвященная юбилею Эрмитажа. Волгоградцам представят три картины XVII века из первого собрания Эрмитажа, которые были приобретены по распоряжению императрицы Екатерины II. Всего же в экспозиции выставки более 100 шедевров западноевропейского искусства, которые передали нашему музею в 1961 году. Посетители увидят живопись и графику Рембрандта, Рубенса, Пиранези, Жака Калло, Оноре Домье, Поля Гаварни и других великих мастеров, а также скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с античного периода. Выставка продлится до 16 марта 2020 года

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.

Билеты: 200 руб., детям, льготникам – 100.

Фото: ВМИИ

«ФРОНТУ! РОДИНЕ! ПОБЕДЕ!»

В музее-панораме открылся совместный выставочный проект музеев-заповедников «Прохоровское поле» и «Сталинградская битва». Здесь покажут, как жила страна во время войны и трудовой вклад советского народа в Победу над фашизмом. В экспозиции - фото, документы, приказы, телеграммы, воспоминания, а также личные вещи и предметы быта. Продлится выставка до 5 февраля 2020 года.

Музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47.

Не пропусти!

СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО: «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ»

Культовому альбому группы «КИНО» «Звезда по имени Солнце» – 30 лет. Волгоградцы услышат его в новом звучании в музыкальной истории, сыгранной Юрием Каспаряном в проекте «Симфоническое КИНО». На концерте в Волгограде прозвучат новые песни из альбома, ранее не звучавшие в программе.

«Симфоническое КИНО» - это оригинальное творение, вдохновленное поэзией Виктора Цоя и воплощенное Игорем Вдовиным и Юрием Каспаряном, союз рока, инструментальной музыки и многолетнего опыта. А созданный Александром Цоем видеоряд усилит эффект от любимой музыки.

За дирижерским пультом - Антон Шабуров, обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4. 10 декабря в 19.00. Билеты: 1000 - 4000 руб. 12+

(-30% на билеты - Черная пятница)

"Симфоническое кино". Фото предоставлено организаторами концерта

GO! ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧЕВА

Легенда русского рока – Гарик Сукачев в свой юбилей подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станут концерты тура «GO!»

В ноябре Гарик Сукачёв представил новый альбом «246». В записи альбома приняли участие больше двадцати русских музыкантов, а также музыканты из других стран: Великобритании, Франции и других.

Музыкант исполнит свои самые яркие хиты «Моя бабушка курит трубку», «Госпожа Удача», «За окошком месяц май» и, конечно же, песни из нового альбома.

Шоу с юбилейной программой «GO!» и уникальной сценографией - это событие, которое нужно обязательно увидеть собственными глазами.

Экспоцентр, пр. Ленина, 65. 10 декабря в 19.00. Билеты: 3000 – 6000 руб. 18+

(-30% на билеты - Черная пятница)