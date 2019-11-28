Правительство запланировало рост цен на новые иномарки в России с 1 января 2020

С каждого автомобиля в России производитель или импортер перечисляет государству определенную сумму, которая называется утилизационный сбор.

Впервые его ввели в 2012 году для решения нескольких задач:

До 2014 года им облагались только импортные авто, но теперь он действует для всех транспортных средств. Автопроизводителям, собирающим машины на территории России, государство частично компенсирует эти дополнительные расходы в виде промышленных субсидий.

Утилизационный сбор выступает в виде косвенного налога. Дополнительные расходы закладываются в цену новой иномарки. В результате стоимость автомобиля для покупателя дорожает.

Утвердили рост ставок утильсбора до 145%. К чему быть готовым в 2020?

С 1 января 2020 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 1457, подписанное Дмитрием Медведевым, которое повышает коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора для новых и поддержанных транспортных средств.

Сильнее всего коэффициенты выросли в сегменте легковых авто:

По данным газеты Коммерсант в результате увеличения ставок утильсбор в проекте бюджета на 2020 год уже запланирован рост поступлений в 150,2 млрд руб. С импортных авто в 2020-м собираются получить 77,3 млрд руб.

Какие модели это коснется и как вырастет цена?

Окончательная цена на автомобиль зависит от множества факторов:

Но, смело можно утверждать, что рост ставок утилизационного сбора приведет к росту цены для покупателя. Последний раз правительство поднимало коэффициенты в апреле 2018 года. Это нашло свое отражение в росте цен на авто, причем выросли как модели, которые импортируются в Россию, так и те, что собираются у нас в стране.

Для тех, кто будет покупать себе иномарку в 2020 году рассчитаем, на какую сумму, скорее всего, вырастет цена машины.

Утилизационный сбор = Базовая ставка * Коэффициент.

Для легкового авто:

Расходы на утилизационный сбор для новых импортных автомобилей

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Среди автомобилей, которые находятся в зоне риска, можно выделить модели Honda. Машины пользуются спросом у нас, официально поставляются в Россию, но на территории страны не собираются, а значит дилеры и импортер уплачивают утильсбор в полном объеме. Рассчитаем их дополнительные затраты:

Дилер или импортер при ввозе и регистрации данной модели в России обязаны уплатить в госбюджет 259 600 рублей.

С нового 2020 года коэффициент для него будет 12,98. Дилер или импортер при ввозе и регистрации данной модели в России обязаны уплатить в госбюджет 259 600 рублей.

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Дополнительные расходы, приведут к росту окончательной цены на машину, к этому надо быть готовым тем, кто планировал, но не успеет купить новую иномарку до конца 2019 г.

Как видно из примера, затраты импортера на один автомобиль составят от 250 до 300 тыс. рублей, что отразится на конечной стоимости для покупателя. Когда именно произойдет изменение ценника в автосалоне однозначно сказать нельзя, но уверенно можно утверждать, что откладывать покупку нового авто не стоит. Лучше выделить время и решить этот вопрос до нового года.

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