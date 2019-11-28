Родители маленьких пациентов Михаила Каабака: Годовалая Настя Орлова стала жертвой борьбы с системой

Насте Орловой был только годик. Девочка умерла 27 ноября в «скорой», которая везла ее в больницу. Причину смерти скажут после специальной экспертизы. Но родители девочки уверены: их дочка могла бы жить, если бы не скандал, связанный с Михаилом Кабааком, которого уволили из Научного центра здоровья детей (НЦЗД). Операция по пересадке почки должна была состоятся в начале ноября. Но ее отменили.

Михаил Каабак – врач-трансплантолог, он единственный в России вместе со своей командой брался за пересадку почки детям с весом меньше шести килограммов. Но из-за претензий со стороны главного трансплантолога Минздрава Готье к используемому ими препарату, врачей уволили, и они лишились возможности проводить операции. А их пациенты лишились шанса на жизнь. Среди тех, кому отказали в операции из-за маленького веса, была Настя Орлова.

23 октября Насте с мамой, которые находились в НЦЗД, дали направление на операцию. До этого было всестороннее обследование, которое показало, что из-за диализа у девочки возникли проблемы в работе сердца. Но за день до этого программу закрыли. Они вынуждены были уехать из клиники. Родители жили в Москве в надежде, что ситуация разрешится и их девочка получит необходимую помощь, без которой может умереть. Прошло несколько недель, но скандал только разрастался.

В середине ноября у мамы Насти умер в Волгограде отец, и они уехали решать вопрос с похоронами. С собой были все необходимые расходные материалы и препараты. 27 ноября стало известно, что министр здравоохранения Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком предложила врачу и его коллеге Надежде Бабенко вернуться на прежнее место работы. 27 ноября Настя Орлова стала задыхаться. Родители вызвали «скорую». Ребенок умер в машине.

- Сейчас помощи ждут десятки пациентов, - говорит представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская. - Мы надеемся, что ситуация разрешится и Михаил Михайлович сможет спокойно работать и оперировать. Жаль, что на два месяца нас просто бросили, многие дети «заработали» сопутствующие осложнения. Надеюсь и верю, что все из них доживут до того момента, когда Каабак снова встанет к операционному столу и все смогут восстановиться. Настя Орлова, к сожалению, стала жертвой в борьбе с системой и бюрократией. Такого нельзя допускать. Это жизнь маленького человека!

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий комитета здравоохранения Волгоградской области:

Ребенок 2018 года рождения имела редкое орфанное заболевание почек, с рождения получала необходимое лечение в медицинских учреждениях Волгоградской области . Во время лечения проводились регулярные телемедицинские консультации с Федеральным центром. По результатам заочных консультаций был согласован заключительный диагноз и ребенок направлен в Федеральный центр Минздрава РФ в Москву. Со слов участкового педиатра детской поликлиники ребенок прибыл из Москвы в Волгоград на 3 дня по семейным обстоятельствам.