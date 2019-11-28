Какие дороги отремонтируют в Волгограде в 2020 году

В Волгограде подрядчики закончили ремонт всех дорог, на которых укладывали асфальт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Более 45 улиц уже радуют водителей отсутствием ям, ровным покрытием и свежей разметкой. А мэрия уже строит планы на следующий год. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, уже составлен и предварительно одобрен перечень объектов, на которые зайдут дорожники уже весной. В нем более 30 улиц. Для удобства объекты сведут в несколько лотов, чтобы выигравшей аукцион компании ремонтировать сразу несколько улиц в одном районе. Так дело пойдет быстрее. В ближайшее время МУ «Комдорстрой» объявит аукционы.

Итак, кто дождется ремонта? Пока есть информация по четырем районам города.

В Ворошиловском районе ремонта дождутся улицы Ковровская, Баррикадная, Елисеева,.

В Советском районе подрядчику предложат сделать реконструкцию улиц Чебышева, Засекина, Песчанокопскую.

В Кировском районе новенький асфальт уложат на улицах Минина, Армавирской, Писемского, продолжат восстановление дорог частного сектора.

В Красноармейском районе разыграют контракт на ремонт улиц Вучетича, Мачтозаводская, Бахтурова, а также ряд дорог в отдаленных микрорайонах, такие, как ул. Героев Малой Земли.

При составлении списка, как говорят в мэрии, учитывали пожелания горожан. К ремонту дорог подрядчики приступят сразу с наступлением благоприятной погоды.

Есть в списке и крупные магистрали - начнут строить продолжение улицы Электролесовской до Акварели, которая в перспективе соединится с улицей Кирова. Также в планах городских властей продлить улицу Ангарскую и и расширить Латошинскую.

ЧТО СДЕЛАЛИ В 2019 ГОДУ

- В 2019 году объемы дорожных работ сохранились на уровне прошлых лет. С этого года в перечень обновляемых дорог включены даже улицы частного сектора. Таким образом, постепенно мы восстановим всю улично-дорожную сеть - доля городских магистралей, приведенных к нормативному состоянию, на сегодняшний день составляет уже 65%. В недавнем прошлом этот показатель едва дотягивал до 25%, - подвел итоги дорожных работ этого года в разговоре с «КП-Волгоград» руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов.

За счет экономии чиновникам удалось в этом году сделать еще 6 улиц, которые были в планах только на 2020 год. Несмотря на то, что к работам приступили уже осенью, все успели. Хотя и не без сложностей.

- В разгар сезона в отношении 8 дорожных объектов мы были вынуждены расторгнуть заключенные контракты с иногородней подрядной компанией. При хорошем качестве выполнения работ подрядчик не смог выдержать оговоренные сроки реконструкции. Муниципалитет объявил новый аукцион - в результате подрядчики (среди которых наши муниципальные дорожные предприятия) выполнили весь объем работ до наступления осенней непогоды.

Теперь, благодаря ранним аукционам, подрядчики смогут закупить материалы и подготовить технику, чтобы не нарушать сроков. Требования к реконструкции прежние: полностью реконструируют проезжую часть, сделают тротуары, инфраструктуру, отремонтируют колодцы.