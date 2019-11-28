Где в Волгограде поверить счетчики воды, газа, тепла и электроэнергии

Установленные в квартире счетчики воды, газа, тепла и электроэнергии позволяют экономить на платежах за коммунальные услуги. Но их нужно периодически поверять, иначе показания не будут принимать в расчет. Проводит поверку всех приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии ФБУ «Волгоградский ЦСМ» - это Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области». ФБУ «Волгоградский ЦСМ» аккредитовано на право проведения работ по поверке средств измерений и регулярно подтверждает свою компетентность в данной области. Здесь есть не только необходимое современное поверочное оборудование, программное обеспечение, оригинальные запасные части, но и обученные квалифицированные специалисты, помещения и собственный автопарк для выполнения работ быстро и качественно. За период с 2018 года поверено более 13 тысяч приборов учета тепла и воды.

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

Межповерочный интервал для приборов учета воды составляет от 4 до 6 лет в зависимости от типа счетчика и того, на холодной или горячей воде он установлен. Стоимость поверки счетчика воды составляет 350 рублей, а для пенсионеров - 300 рублей с учетом НДС. Если прибор учета окажется неисправным, денег с вас не возьмут.

- Либо вы снимаете водомер и привозите его к нам на поверку, либо звоните, делаете заявку и в удобное время приходит наш специалист. Зачастую снимать прибор учета не нужно. Специалист на месте все поверяет и сразу выдает на руки документы, сведения о поверке счетчиков воды передаются их владельцем в ТСЖ или управляющую компанию. Прибор пломбируется, результаты поверки оформляются в соответствии с нормативной документацией. Тут же происходит оплата через кассу, - рассказывает начальник отдела поверки средств измерений механических величин Алексей Сергеенко.

Но есть несколько моделей водомеров, для которых методика не предусматривает поверку на выезде, их придется снимать. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.

Максимальный срок поверки в лаборатории - 10 рабочих дней. Если нет загрузки, ее также можно провести в течение дня. Плату за коммунальную услугу за этот период вам будут начислять по-среднему. Это касается всех счетчиков воды, газа, тепла и электричества.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ

- Для поверки приборов учета электроэнергии применяется достаточно габаритное оборудование, и поверка на месте невозможна, - отмечает начальник отдела поверки средств измерений электрорадио-технических величин Евгений Лепанов. - Для демонтажа счетчика электроэнергии необходимо вызвать электрика из своей УК, ТСЖ или ПАО «Волгоград-энергосбыт».

Межповерочный интервал для большинства электросчетчиков - 10 либо 16 лет. Стоимость поверки однофазных приборов учета составляет около 500 рублей с учетом НДС.

- Если вам нужно провести поверку в определенный срок, можно его заранее обговорить. У нас индивидуальный подход, - отмечают специалисты.

ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛА И ГАЗА

Сейчас некоторые многоквартирные дома, особенно новостройки, оборудуют индивидуальными приборами учета тепла в каждой квартире.

- По-моему, это справедливо, когда жилец платит только за потребленное в своей квартире тепло, - считает начальник отдела поверки средств измерений теплотехнических величин Денис Катков. - В этом году мы не стали повышать стоимость поверки теплосчетчиков, хотя процесс довольно трудоемкий и имеет множество нюансов, например, необходимость замены элементов питания.

Поверка теплосчетчиков и счетчиков газа проводится только в лаборатории. Для приборов учета тепла межповерочный интервал составляет от 4 до 6 лет, для газа - от 8 до 10 лет. Дата поверки и срок следующей поверки должна быть указана в паспорте предприятия-изготовителя.

Для снятия и установки счетчиков тепла нужно обращаться в свою УК. Обойдется поверка в сумму около 3000 рублей с учетом НДС.

А вот снимать счетчики газа для проведения поверки и устанавливать их после проведения поверки могут только специализированные организации, имеющие соответствующие разрешительные документы. Стоимость поверки в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» бытового счетчика газа составляет около 300 рублей с учетом НДС.

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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

Волгоград, ул. Бурейская, 6.

Тел. (8442) 33-33-31.

Цены действительны на момент публикации/

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