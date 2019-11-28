Черная пятница 2019 в Волгограде: магазины, самые большие скидки

Уже две недели всюду реклама с магическими для любителей больших скидок словами Black Friday. Однако главная распродажа года или Черная пятница 2019 начинается вечером в четверг 28 ноября и продлится до конца суток 1 декабря 2019 года. Однако самые выгодные предложения и самые большие скидки магазины, кафе, рестораны и торговые центры Волгограда предлагают именно вечером в черную пятницу 29 ноября 2019. Ради такого дела крупные торговые центры даже продлили рабочий день и подготовили развлекательную программу.

Присоединились к распродаже года и готовы порадовать огромными скидками до 80% в черную пятницу 29 ноября 2019 сотни магазинов в Волгограде. Где сделать самые выгодные покупки и как будут работать торговые центры города подскажет «КП-Волгоград».

Скидки от 20% до 70% объявили все крупные сети, интернет-магазины и брендовые магазины. Большие скидки предложат на ограниченный ассортимент техники и электроники, одежды и обуви, детских товаров, косметики и парфюмерии, товаров для дома. Ждут наплыва покупателей М-Видео, Эльдорадо, Ситилинк, Офисмаг, Lamoda, Ozon, Wildberries, O'STIN, Л’Этуаль, Иль де ботэ, OBI и другие магазины. Kassir.ru предложит скидки на билеты в театр, на концерты звезд. Дешевле купить можно и билеты в кино, например, кинотеатр «Синема Парк» до 1 декабря предлагает билеты со скидкой до 60%. Наплыва посетителей ждут в черную пятницу 2019 все торговые центры Волгограда.

Черная пятница 2019 в магазинах ТРК Мармелад (бывший Комсомолл) стартует 29 ноября 2019 в 18:00, акция продлится до 00:00. Здесь к распродаже года присоединились Mango, Eva, New Yorker, Incanto, 5 карманов, Xstore, Zarina, Incity, Империя сумок, Helen, Eleganzza, Снежная Королева, Westland, Остин, Tom Tailor, Adidas, Reebok, Ив Роше и многие другие магазины. Чтобы покупатели Волгограда не скучали с 18:00 до 00:00 в Мармеладе подготовили не только скидки, но и развлечения.

ТРЦ Акварель в Волгограде в черную пятницу 29 ноября 2019 работает с 10.00 до 23:00. Бренды Zara, Zara home, Oysho, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Massimo Dutti делают в этот день специальные предложения. Гипермаркет Ашан тоже устроит черную пятницу и обещает спецпредложения со скидкой до 70%. Присоединится к распродаже года и Leroy Merlin. Скидки и спецпредложения вечером предложат и все центры развлечений, кафе, бистро.

В ТРК Парк Хаус черная пятница 2019 продлится три дня. Большие скидки обещают все бренды торгового комплекса. 29 ноября Парк Хаус будет работать до 23:00, 30 ноября и 1 декабря – до 22:00. Будет и развлекательная программа: 29 ноября 2019 с 19:00 до 22:00 - концерт, розыгрыш призов, с 18:00 до 21:00 - зона бесплатного визажа для всех желающих. В выходные 29 и 30 ноября 2019 в ТРК будут выступать известные коллективы и солисты. В субботу 30 ноября 2019 в ТРК Парк Хаус с 16:00 до 19:00 - концерт, розыгрыш призов, с 15:00 до 19:00 работает зона бесплатного визажа.

Черная пятница 2019 будет и в магазинах в Ворошиловском ТЦ, ТРК Европа Сити Молл, 7 Звезд и других. Размер скидок в разных магазинах Волгограда будет разный. На межсезонную распродажу чаще всего не более 30%, на вещи прошлых коллекций скидки могут быть и более 50%, а ограниченный ассортимент можно купить с выгодой до 80%.

Учтите, на товар, купленный со скидкой, распространяются те же самые гарантии, что и на товар, приобретенный по полной стоимости.

- От товара, купленного в интернет-магазине, в том числе, в рамках акции «Черная пятница», потребитель вправе отказаться, - советуют в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области любителям покупок через интернет. - Если товар оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель имеет все те же права, что и при «традиционной» (офлайн) торговле.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Самые интересные скидки выставляют, как правило, в самом начале. Если вы готовы потолкаться – вперед. Но учтите, на какие именно товары будут скидки, заранее не известно. Вашего размера одежды и обуви может не оказаться, как и нужной модели, цвета. А в магазинах известных брендов могут быть приличные очереди в примерочные и на кассе. Да и парковки у ТРЦ тоже будут забиты, а на подъезде к ним волгоградцев по традиции ждут пробки.

Помните, что в погоне за выгодой и огромными скидками можно сильно потратиться и купить массу ненужных вещей. Лучше составить список необходимого или купить вещи, к которым давно присмотрелись.