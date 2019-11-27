Всегда на страже вашей безопасности

Великая Отечественная война оставила в сталинградской земле опасное наследие. Неразорвавшиеся мины, бомбы и снаряды находят всюду и спустя 77 лет после жестоких боев. ООО «Региональный Инженерный Центр» остается единственной в регионе организацией, которая специализируется на очистке территорий от взрывоопасных предметов. Но это далеко не единственное направление деятельности многопрофильной компании. Центр имеет статус профессионального аварийно-спасательного формирования, ведет комплексное сопровождение организаций в области промышленной, экологической безопасности, ГО и ЧС, а также обучает специалистов.

Новая база для спасателей

В этом году профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «РИЦ» прошло переаттестацию в Минэнерго России на право ведения поисково-спасательных, газоспасательных работ и ликвидации ЧС по разливу нефти. А еще подразделение недавно справило новоселье. В новом здании есть боксы для автомобилей и место несения службы оперативным дежурным. Здесь же - учебный класс, где проводят занятия со спасателями и взрывниками.

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- Оперативный дежурный и дежурная смена находятся здесь круглосуточно. Для этого есть комнаты отдыха и приема пищи. Связь со всеми обслуживаемыми объектами обеспечена. Все требования аттестационной комиссии Минэнерго мы выполнили. В целом все, что хотели, мы сделали, - рассказывает первый заместитель гендиректора Олег Кравченко. - Дальше будем усовершенствовать оборудование, обживать помещение в бытовом плане.

Центр заключает договоры на комплексное обслуживание по предупреждению и ликвидации ЧС на опасных производственных объектах.

- Минимум раз в год согласно утвержденному графику мы выезжаем на объек- ты и проводим тактические и специаль- ные учения, занятия с персоналом. Аварийно-спасательная служба всегда находится в режиме полной готовности - и техника, и персонал, но пока чрезвычайных ситуаций на наших объектах не было, - отмечают в компании.

Учить и учиться

Все сотрудники ООО «РИЦ» регулярно проходят обучение, повышают квалификацию и подтверждают ее, сдавая экзамены и получая аттестацию в Рос-технадзоре, МЧС и Минэнерго. Спасатели - раз в три года, взрывники сдают экзамены 1 раз в 2 года. Еще одно направление деятельности - учебно-методический центр, где готовят специалистов в области ГО и ЧС, охраны труда, спасателей и взрывников.

- У нас есть лицензия, мы имеем право оказывать образовательные услуги. Программы взрывников мы утвердили в Ростехнадзоре. Аттестация спасателей проходит в Минэнерго. Еще не было ни одного случая, чтобы кто-то из наших выпускников не сдал экзамен. Это и есть высшая оценка качества нашего обучения, - отмечает начальник учебно-методического центра, заместитель генерального директора ООО «РИЦ» Сергей Валуйкин.

Что касается пожарно-технического минимума, специалистов в области промышленной безопасности, ГО и ЧС и охраны труда, то обучение проводится дистанционно. В компании должны иметь такие компетенции директор и три-четыре сотрудника. Курс обучения охране труда - 40 часов. Не все могут позволить себе отрыв от производства.

- Мы предоставляем доступ к обучающему сайту, сотрудники изучают материал самостоятельно дома или на работе. Мы видим и контролируем. По итогам они сдают тесты, в том числе по каждой теме. Все результаты фиксируются, - рассказывает Сергей Валуйкин.

Также центр оказывает услуги по разработке документации в области промышленной и пожарной безопасности, подготовке к проверкам Ростехнадзора и МЧС России, оказывает практическую помощь по устранению выявленных нарушений. В ООО «РИЦ» делают ставку на качество и широкий спектр услуг, которые можно получить по принципу одного окна.

Найти и обезвредить

И все же основная деятельность «Регионального Инженерного Центра» - это очистка местности от взрывоопасных предметов. Компания уже обследовала земли, по которым пойдет первый этап Обхода Волгограда, сейчас работает на реконструкции ж/д станции имени Максима Горького. Перед прокладкой путей взрывники обследуют 142 гектара земли.

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В чистом поле натянуты сигнальные ленты - участок, на котором идет обследование, разбит на сегменты. За день расчет из трех человек, соблюдая все требования безопасности, без ущерба для качества может обследовать и обезвредить участок площадью в полгектара. Все четко по регламенту. Перед началом работ - инструктаж, затем настройка оборудования и обследование каждой пяди земли. Это очень тяжелый труд.

Сначала сектор проходит специалист с металлоискателем широкого захвата. Получив сигнал - что-то есть, - он фиксирует место и ставит сигнальный флажок. Далее в ход идет оборудование с узким охватом, которое позволяет проводить точечную разведку местности. Когда положение металлического предмета уже известно, в дело идет саперная лопата. Современное оборудование определяет наличие металла на глубине до 9 метров, но чаще всего заказывают обследование до двух метров. На наших глазах аккуратно и осторожно из земли достают мастерок. Но и опасных находок здесь более чем достаточно.

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Обнаруженный боеприпас сначала фиксируют. Затем взрывники в бронежилете и спецшлеме осторожно извлекают его из земли и отправляют на обезвреживание.

Сейчас у поселка Горьковский работают три расчета. Условия жесткие - ветер, мороз. Сроки довольно сжатые, но торопиться в этом деле нельзя - качество и безопасность превыше всего.

- Обнаружили останки красноармейцев, оповестили, ждем поисковиков. Воинов с почестями предадут земле на мемориальных кладбищах, - рассказывает Сергей Валуйкин. - Очень много находок с немецких позиций.

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Минометные мины, артиллерийские и реактивные снаряды, штык-ножи, колышки для плащ-палаток и бытовая утварь - все это нашли на небольшом участке вдоль железной дороги на Максимке. В середине ноября саперы на полигоне Прудбой обезвредили 47 взрывоопасных находок. Но уже спустя неделю ждут своей очереди еще порядка сорока отголосков войны.

- Каждый день находим минимум 4 - 6 снарядов. Интересно, что на юге города, где проходит Обход Волгограда, обследовали 192 гектара и нашли всего 25 взрывоопасных предметов. На Максима Горького очистили меньше половины от 142 гектаров и находок уже в разы больше, - отмечают взрывники.

После окончания работ на этом объекте в ООО «РИЦ» планируют устроить в одном из учебных классов небольшую музейную экспозицию - для наглядности. А наиболее ценные находки передают поисковикам или в музей-заповедник «Сталинградская битва».

- Все земляные работы, освоение новых земель предусматривают обследование на предмет взрывоопасных предметов. Четко следуют этим правилам и включают в проекты соответствующие разделы РЖД, Росавтодор, все проектные организации, - отмечает Сергей Валуйкин. - Но еще есть и те, кто хочет сэкономить на безопасности. Хотя у застройщиков сегодня уже меньше лазеек, чтобы обойти эти работы на своем объекте.

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Пожалуй, каждого из сотрудников ООО «РИЦ» можно назвать «универсальным солдатом». Взрывники и спасатели, постоянно подтверждающие свою высокую квалификацию, многие из них - офицеры с богатым опытом по предупреждению и ликвидации ЧС. Каждый из них надежен, как скала. Ведь к своей работе они подходят с максимальной ответственностью и делают ее с удовольствием. Сайт ООО «РИЦ».

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Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

Фото автора.

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