2019-11-27T12:23:27+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 50 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области вырос на 12% и на 1 октября составил 51,6 млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 41,2 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за отчетный период увеличился на 15%, до 28,2 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными — 13,9 млрд рублей (рост с начала года на 18%). Ипотечный портфель на 1 октября 2019 года достиг 12,7 млрд рублей (+27%). Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, увеличился на 15% до 27,5 млрд рублей.

С января по сентябрь банк выдал населению региона 16,8 тыс. кредитов на сумму более 11 млрд рублей. Общий объем займов вырос на 13% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Больше половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными — 6,2 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки за девять месяцев достиг 4 млрд рублей (+17%), автокредитов — 770 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ по итогам трех кварталов этого года вырос на 3%, до 23,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 13,7 млрд рублей.

«ВТБ ежедневно трансформируется в соответствии с предпочтениями клиентов. В рамках новой стратегии развития мы уделяем им повышенное внимание. Это новая парадигма банка, которая формирует главные точки роста. Мы по-прежнему удерживаем в регионе ведущие позиции как в корпоративном сегменте, так и в работе с розничными клиентами. А чтобы сохранить доверие жителей Волгограда и местного бизнеса, мы совершенствуем качество обслуживания в отделениях и развиваем дистанционные сервисы. Наша цель к 2022 году — 100% доступность продуктов в цифровых каналах», — прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Давайте признаем выходными всего четыре дня. Остальные - по желанию работника": Депутат Госдумы предлагает изменить срок новогодних каникул
Ярослав Нилов предложил дать право россиянам самим решать, когда брать "длинные выходные" - в январе, в мае или добавить к отпуску
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 21 февраля 2020 года; торги на право заключения договора аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 23 декабря 2019 года
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
ВТБ Лизинг заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!": с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом
ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси заключили соглашение о сотрудничестве
21 ноября на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер и генеральный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко подписали соглашение о сотрудничестве
Новости 24
В Волгоградской области подозреваемый на допросе пытался зарезать полицейского
Двойная экономия: на подарки волгоградским детям потратят 8,8 миллионов рублей
Под Волгоградом ребенку не платили пособия после смерти отца
Первые сваи вбиты: началось строительство обхода вокруг Волгограда
Рекорд России: школьница из Астрахани отрастила самые длинные волосы
Сталинградскому тополю подрежут крону, чтобы не упал на прохожих
В Волгограде на территории областной больницы «ГАЗель» задавила пенсионерку
В Волгограде за год убрали 65 огромных свалок
Отреставрированный БК-31 привезли на Набережную Волгограда
Астрахань назвали самым «кошачьим» городом
Водитель попавшего под электричку автобуса выехал на этот маршрут всего второй раз
Виновного во взрыве баржи в Волжском отправили в колонию-поселение