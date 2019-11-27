Почти сто проектов стали лауреатами ежегодного конкурса нефтяной компании. Они будут реализованы на средства «лукойловских» грантов. В торжественной церемонии закрытия конкурса и награждения победителей приняли участие президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

ИСТОРИЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Волгоградской области конкурс прошел уже в пятнадцатый раз. За эти годы в нем приняли участие 2192 проекта, а более 500 организаций и учреждений стали победителями. Каждый полученный грант означает еще одно доброе дело, реализованное при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».

С каждым годом интерес к конкурсу растет. Если в 2004 году поступило около 30 заявок, в 2017-м - 470, то в этом году - 584. Это рекордное количество за все годы проведения конкурса в нашем регионе.

Растут эффективность и масштаб конкурса. Грантовый фонд достиг уровня 15 млн рублей, а всего за 15 лет составил 87,5 млн рублей. В этом году к участию подключилось подавляющее большинство районов Волгоградской области. По итогам трех последних лет по количеству поданных заявок лидируют Николаевский, Камышинский и Фроловский районы. Реализация сотен новых проектов год от года нацелена на улучшение социальной жизни в регионе и на возрождение общественных инициатив. Ведь каждый новый грантополучатель, возвращаясь домой с победой, своим примером как бы говорит: «Если смог я, значит, сможешь и ты».

ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО

Кто же они - авторы проектов, участники конкурсов? Это неравнодушные, инициативные люди, которые ищут возможность работать и действовать на благо окружающих, приносить пользу. Как отметил президент компании Вагит Алекперов, все проекты, поступающие на конкурс, прекрасны и уникальны. Каждый из них несет частичку добра, заботы и любви к людям. Лучшие из них - а в нынешнем году это 94 из почти 584 заявленных - будут реализованы при поддержке «ЛУКОЙЛа».

Младших Пестерниковых папа теперь буде катать на новенькой "Ладе-Ларгус". Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Музыкальные инструменты для детского сада, профессиональное оборудование для туристического клуба, оснащение для кукольного театра, играть в котором будут сами ребята, - вот лишь некоторые цели проектов-победителей. Для грантополучателей победа в конкурсе означает осуществление настоящей, возможно, многолетней мечты. Например, оздоровительный лагерь «Чайка» Светлоярского района теперь сможет установить на своей территории настоящий скалодром. А средняя школа № 9 г. Волжского на выигранные средства откроет «Лабораторию 3D-художник».

- Такие занятия привлекут интерес ребят к техническому творчеству, научат их созидать, - говорит автор и руководитель проекта - учитель информатики школы № 9 города Волжского Екатерина Новикова. - Не исключено, что в будущем кто-то из них найдет себя в профессии, связанной с моделированием, программированием, робототехникой. Уроки в такой лаборатории обязательно сделают процесс обучения в школе более современным и привлекательным для детей.

Развитие школьной театральной студии и конноспортивного клуба «Кадет», подготовка родителей-волонтеров для ухода за детьми-инвалидами, создание многофункциональной интерактивной библиотеки - социально значимые проекты, которые будут воплощены при поддержке «ЛУКОЙЛа», перечислять и перечислять!

Оператором конкурса в регионе является ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Принять участие в конкурсе может любая некоммерческая организация Волгоградской области. Шанс выиграть и стать обладателем гранта есть абсолютно у каждого. Важно, чтобы представленный проект был действительно интересен и социально значим для региона и в будущем принес ощутимую пользу его жителям.

- Это наш неизменный подход к выделению грантов. Люди должны чувствовать, что от них, от их идей и энергии зависит многое, - отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА - К ДРУЖБЕ

Конкурс проводится в рамках реализации Соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ» и администрацией Волгоградской области. Вот уже много лет компания «ЛУКОЙЛ» является стратегическим партнером Волгоградской области и принимает самое активное участие в жизни региона. Компания - один из крупнейших не только налогоплательщиков, но и инвесторов: ведется комплексная модернизация волгоградского нефтеперерабатывающего завода, разведка и разработка новых месторождений нефти.

В рамках заключенных соглашений «ЛУКОЙЛ» оказывал и оказывает прямую поддержку в благоустройстве социальных и культурных объектов: спортивно-оздоровительных комплексов, детских садов, больниц, музеев, стадионов на территории Волгоградской области.Многолетние отношения региона с нефтяной компанией давно переросли в многовекторное партнерство.

- Мы заинтересованы оказывать всестороннюю поддержку проектам, которые компания «ЛУКОЙЛ» планирует реализовать на территории нашей области, - отметил губернатор Андрей Бочаров. - Наше тесное многолетнее сотрудничество положительно сказывается на всех областях жизни области: позволяет создавать новые рабочие места, осваивать и внедрять на предприятиях новейшие сложные, но крайне эффективные технологии, дает толчок к экономическому и социальному развитию территорий и муниципальных образований.