Концерт «Руки Вверх» в июне, выставки, конгрессы: как местные власти будут зарабатывать на «Волгоград Арене»

«Волгоград-Арена» один из самых красивых стадионов из наследия чемпионата мира по футболу. Правда, содержание его весьма обременительно. Осенью этого года он перешел из федеральной собственности в областную. С одной стороны: «ура» и «наконец-то», с другой – финансовое бремя для регионального бюджета весьма ощутимо.

- На 2020 год расходы областного бюджета на содержание стадиона запланированы в сумме 12,6 миллионов рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. - Предельные расходы на содержание стадиона находятся в прямой зависимости от интенсивности проводимых мероприятий и сообщить точный объем средств, необходимых на содержание стадиона, возможно, будет после завершения годового цикла эксплуатации указанного объекта в собственности Волгоградской области.

Причем статья расходов на «Волгоград Арену» с каждым годом будет только расти – через пять лет ассигнования из федерального бюджета полностью сойдут на нет. Поэтому нужно, чтобы хотя бы часть трат окупалась. Чиновники планируют зарабатывать на мероприятиях, конгрессах, выступлениях.

"Ленинград" собрал на "Волгоград Арене" 40 тысяч человек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Один из прибыльных вариантов - концерты. И первое масштабное выступление на стадионе прошло этой осенью – 6 сентября группировка «Ленинград» собрала 40 тысяч зрителей на свой концерт в рамках прощального тура. Для этого на газон установили специальный настил. И не смотря на тысячи пляшущих ног, трава не пострадала. И теперь уже известно, что «Волгоград Арену» выбрал площадкой для выступления Сергей Жуков. Группа «Руки вверх» приедет в Волгоград 13 июня 2020 года.

Артисты надеются, что на стадион придут и те, кто вырос на «ты целуй меня везде - 18 мне уже» и молодежь, у которой группа получила неожиданную для многих коллег по цеху популярность. Но побьет ли Сергей Жуков рекорд Шнура? Судя по анонсу на «Кассир ру», он в этом уверен.

- Я счастливый человек: с каждым годом зрителей на наших концертах становится все больше и больше! Поэтому в новом году мы переходим на новый, стадионный уровень! И приглашаем всех желающих на наши концерты! Вы только подумайте: 45 тысяч человек! 90 тысяч рук! Обещаю: будет круто! Вы запомните это шоу надолго! – проанонсировал Сергей Жуков это событие.

Во сколько обойдется аренда артисту – неизвестно. Билеты уже можно купить.

- В Москве сразу после того, как мы объявили начало продаж билетов в «Лужники», наши фанаты установили рекорд, скупив более 12 тысяч билетов в первый же день. Верю, что наши Волгоградские поклонники тоже будут очень активно покупать билеты на наше шоу.

Но волгоградцы пока не торопятся с таким подарком (билеты стоят от тысячи рублей до шести тысяч рублей) Сейчас приобрели всего лишь несколько десятков мест. Все остальное пока свободно. Но время для того, чтобы собрать стадион у «Руки вверх» есть - возможно, ностальгия и соберет стадион.

Вдруг и другие артисты подтянутся. И тогда на стадионе можно будет даже заработать.

КСТАТИ

"Волгоград Арена" станет домашним стадионом для «Ротора». Так что не только болельщики отчаянно надеются, что волгоградские футболисты окажутся лидерами чемпионата и получат место в «Премьер-Лиге», но и чиновники. Ведь тогда стадион может быть полным каждую игру.