2019-11-27T12:58:34+03:00
Общество

В Волгограде дворняжки ищут хозяев прямо в торговых центрах

Приют «Дино» разместил в магазинах ростовые фигуры животных
Екатерина МАЛИНИНА
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Картонных животных издалека можно принять за настоящих. Фото: Анжелика МакароваКартонных животных издалека можно принять за настоящих. Фото: Анжелика Макарова
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Многие посетители торговых центров удивляются, заметив на территории магазина собак. Некоторые поначалу пытаются возмутиться – кто пустил животных внутрь, а кто-то подходит погладить. Но сделать это вряд ли удастся. Ведь это картонные изображения. На каждом симпатичном песике его имя и просьба его забрать его из приюта «Дино». Настоящий живой прототип находится именно там. И ждет своего хозяина, который влюбится в него по фото.

Идея принадлежит Анжелике Макаровой, директору Волоградского областного благотворительного фонда защиты животных, под чьей опекой находится приют для собак «ДИНО».

У каждой собаки есть своя "информационная карточка". Фото: Анжелика Макарова

У каждой собаки есть своя "информационная карточка". Фото: Анжелика Макарова

- Мы получили финансирование под программу ОСВ - Отлов Стерилизация Возврат. Но поняли, что, выпустив чипированных собак на волю, обрекаем их на смерть. Они гибнут от подкинутой «добрыми» жителями отравы, их сбивают машины. Поэтому стали оставлять их в приюте. Но он уже переполнен. У нас 460 собак, а по улицам гуляет 20 тысяч бездомных животных. И забирают к себе их крайне редко. В том же Нижнем Новгороде в месяц отдают в добрые руки 40-60 животных. Нам крайне повезет, если передадим хотя бы 10. Волгоград – провинциальный город, жители зачастую самоутверждаются за счет породистых собак. Хотя для любви не существует породы. Чтобы как-то достучаться до людей, и придумала разместить картонные фигуры собак. Это их реальное изображение. Все собаки у нас привитые. Многие, например Винни с картинки, обучен дрессуре. Мы готовы помочь или даже забрать собаку обратно, если по каким-то причинам она вам не подойдет. Главное, чтобы она снова не оказалась на улице.

Приют будет рад тем, кто решит взять животное из приюта. Выбор огромный – 460 песиков. Также будут рады зоозащитники отклику со стороны владельцев магазинов. Сотрудники «Дино» приедут и передадут фигуры собак и кошек для размещения внутри торговых площадей.

Телефон для связи 89023888182

В приюте "Дино" 460 бездомных собачек. Фото: Анжелика Макарова

В приюте "Дино" 460 бездомных собачек. Фото: Анжелика Макарова

ИСТОЧНИК KP.RU

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