Как начислят плату за воду, если счетчик несколько дней был без пломбы

- Потек стояк горячей воды. Вызвал слесарей из управляющей компании. Стояк залатали, но пришлось снимать счетчик на воду, так что с него сорвали пломбу. Сразу снова опломбировать они его не смогли - нужна заявка, говорят. И хотя я подал ее в тот же день, ввели в эксплуатацию мой водомер только через три дня. Как теперь я будут оплачивать за воду этот месяц - по нормативу, по среднему или по счетчику? Или будут отдельно считать те три дня, когда счетчик не работал? – спрашивает Игорь Алексеевич Мещеряков.

На вопрос отвечают специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области:

- Порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, а также правила, которые регулируют все отношения между потребителями и исполнителями, утверждены Правилами №354*.

После того, как вы подали заявку на опломбировку счетчика, срок ее рассмотрения согласно Правилам №354 - 30 дней. В течение этого времени управляющая организация, а в случае, если заключен прямой договор, то ресурсоснабжающая компания, должна ввести в эксплуатацию индивидуальный прибор учета.

При демонтаже и вводе в эксплуатацию индивидуального прибора учета исполнитель оформляет и подписывает акт, в котором указываются показания прибора учета до и после демонтажа.

В случае отсутствия показаний счетчика, плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям за период не менее шести месяцев. Если же прибор учета столько не проработал, то за фактический период, но не менее трех месяцев.

Расчет платы за тот месяц, когда счетчик не работал, должен быть произведен суммарно по трем периодам. Первый - до того, как сорвали пломбу, - исходя из показаний прибора учета, зафиксированных актом до его демонтажа. Второй - исходя из среднемесячного объема потребления за дни, когда показания отсутствовали. И третий - по показаниям прибора учета с момента его ввода в эксплуатацию.

* Постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».