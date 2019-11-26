Волгоградские предприятия смогут снизить количество травм на производстве с помощью «умных» датчиков

Компания МТС представила устройства на основе интернета вещей, которые помогут повысить уровень безопасности сотрудников в производственной, добывающей и строительной сферах.

Продукт позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, он также может при помощи звукового сигнала предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащается тревожной кнопкой, определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Продукт помогает контролировать соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, установленных Ростехнадзором.

По словам руководителя центра промышленной автоматизации МТС Константина Болтрукевича, потребность в цифровых решениях для промышленных предприятий стремительно растет: среднегодовой темп роста инвестиций в промышленный «интернет вещей» в России составляет порядка 17%.

«Новое решение позволяет не только снизить количество травм на производстве, но и контролировать соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. По результатам пилотных проектов, мы рассчитываем, что новый продукт позволит сократить расходы на управление подрядчиками на 10-20%, а также избежать срывов выполнения плана или сроков строительства объекта», – отметил Константин Болтрукевич.