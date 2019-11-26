2019-11-26T13:47:23+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают в «Конфетки-Бараночки» на мастер-класс с шеф-поваром

Всех желающих будут учить готовить мясо
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Подготовка к Новому году идет уже полным ходом. Кто-то покупает подарки, кто-то выбирает ресторан для корпоратива, а кто-то продумывает праздничное меню. Перед хозяйкой или хозяином встает огромный вопрос: что приготовить? И тут большим помощником может стать кулинария «Конфетки-Бараночки». 30 ноября в магазине-кулинарии на улице Рабоче-Крестьянская,18 состоится мастер класс с шеф-поваром. Он поделится небольшими секретами, которые позволят сделать любое блюдо особенно вкусным. Профессионал научит всех желающих готовить: сочную свинину праздничную, запеченную с грибами, яркий вегетарианский салат с кус-кусом, нежную творожную запеканку. А после мастер-класса все участники будут пробовать вкусные новинки. Приходите, будет вкусно и полезно!

Начало «обучения» в 12-00.

Кстати, если шедевр все-таки не получится или у вас нет времени прийти на мастер-класс, вы всегда можете накрыть стол благодаря кулинарам из «Конфеток-Бараночек», выбрав уже готовые блюда из специального меню.

Сайт конфеткибараночки.рф

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