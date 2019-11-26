Волгоград попал в пятерку худших по качеству жизни городов России

Очередной рейтинг от Финансового университета при Правительстве РФ очень обрадовал жителей Казани, Грозного, Тюмени, Краснодара и Москвы – именно в этих городах самое высокое качество жизни. Волгоград тоже есть в списке, правда, в самом конце – на 75-ом месте из 78-ми. Все ли так плохо? Судя по показателям, которые оценивали эксперты, да.

- Работы в этой области проводятся в университете ежегодно с 2014 года, в 2019 году исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек. В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни. На основании собранных данных были построены частичные рейтинги по каждому из направлений, а также Итоговый рейтинг городов по качеству жизни, - говорится в отчете.

600 волгоградцев, которые участвовали в социологических опросах летом и осенью 2019 года, дали родному городу не самую лучшую оценку. Особенно недовольны горожане работой местной власти: если у Грозного всего один балл, то у Волгограда целых 76 (чем больше, тем хуже). 74 балла респонденты дали за плохое, по их мнению, состояние жилого фонда и благоустройство города. Самыми довольным в этом плане оказались жители все того же Грозного, а также Казани и Тюмени. Культуру и образование оценили в 70 баллов. Для сравнения, в Москве всего 1 негативный балл, а в Казани – 4. Лишь медициной (46 баллов) и дорогами, работой полиции, общественного транспорта (всего 11 баллов) довольны волгоградцы. Общая оценка составила 74 балла, что ненамного выше показателей Омска (78) и Улан-Удэ (74).

Неудивительно, что Волгоград стал не городом мечты, куда стекается перспективная молодежь, а совсем наоборот: все больше школьников мечтают учиться там, где будет и работа, и зарплата. Треть активных и талантливых волгоградцев в возрасте до 30 лет и вовсе без лишних раздумий «рвут когти» и уезжают покорять Москву, Питер и другие развивающиеся мегаполисы.