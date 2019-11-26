2019-11-26T20:27:03+03:00
Общество

Волгоград попал в пятерку худших по качеству жизни городов России

Он стал 75-ым из 78-ми городов, участвовавших в исследовании
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Олег ДИМИТРОВФото: Олег ДИМИТРОВ
Изменить размер текста:

Очередной рейтинг от Финансового университета при Правительстве РФ очень обрадовал жителей Казани, Грозного, Тюмени, Краснодара и Москвы – именно в этих городах самое высокое качество жизни. Волгоград тоже есть в списке, правда, в самом конце – на 75-ом месте из 78-ми. Все ли так плохо? Судя по показателям, которые оценивали эксперты, да.

- Работы в этой области проводятся в университете ежегодно с 2014 года, в 2019 году исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек. В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни. На основании собранных данных были построены частичные рейтинги по каждому из направлений, а также Итоговый рейтинг городов по качеству жизни, - говорится в отчете.

600 волгоградцев, которые участвовали в социологических опросах летом и осенью 2019 года, дали родному городу не самую лучшую оценку. Особенно недовольны горожане работой местной власти: если у Грозного всего один балл, то у Волгограда целых 76 (чем больше, тем хуже). 74 балла респонденты дали за плохое, по их мнению, состояние жилого фонда и благоустройство города. Самыми довольным в этом плане оказались жители все того же Грозного, а также Казани и Тюмени. Культуру и образование оценили в 70 баллов. Для сравнения, в Москве всего 1 негативный балл, а в Казани – 4. Лишь медициной (46 баллов) и дорогами, работой полиции, общественного транспорта (всего 11 баллов) довольны волгоградцы. Общая оценка составила 74 балла, что ненамного выше показателей Омска (78) и Улан-Удэ (74).

Неудивительно, что Волгоград стал не городом мечты, куда стекается перспективная молодежь, а совсем наоборот: все больше школьников мечтают учиться там, где будет и работа, и зарплата. Треть активных и талантливых волгоградцев в возрасте до 30 лет и вовсе без лишних раздумий «рвут когти» и уезжают покорять Москву, Питер и другие развивающиеся мегаполисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
Кому дают награды за высокое качество продуктов?
Товары собственной торговой марки (СТМ) ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества-2019». 13 категорий продуктов СТМ компании удостоились дипломов и наград, было завоевано 5 золотых и 5 серебряных медалей
Новости 24
Волго-Ахтубинску пойму обводнят благодаря 30-километровому каналу
В Волгограде улучшают работу тепловых пунктов и котельных
Волгоградка получила маткапитал за фиктивную "двойню"
Пенсионеры Волгоградской области получают 13 405 рублей в месяц
Осенний паводок закончился: Волжская ГЭС закрыла затворы
«Почта России» потеряла семейные реликвии, которые волгоградка отправила в США
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами