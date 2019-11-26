«Я не питаю иллюзий о позитивном исходе»: Елена Исинбаева о стремлении ВАДА вновь отстранить Россию от Олимпиады

Весь спортивный мир сегодня обсуждает громкое заявление Всемирного атидопингового агентства, по которому Россию и ее спортсменов предлагают лишить на четыре года права участвовать во всех крупных турнирах (в том числе и в двух олимпиадах - 2020 и 2022 годов). Для олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой это заявление стало вторым шоком в жизни.

«Когда я узнала об изменениях и отстранении руководства ВФЛА, думала это шутка. Оказалась реальность. Сможет ли новое руководство вывести федерацию легкой атлетики из сложившегося кризиса за столь короткий период, покажет время. Но, честно, это все так надоело!», - в сердцах написала чемпионка на своей страничке в инстаграме.

Напомним, в 2016-м Исинбаева вынужденно ушла из большого спорта именно после того, как российских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде в Рио. Она как никто иной знает, как это отдать все силы на тренировки, превозмогая боль идти к победе, и вдруг по чьей-то вине остаться неудел.

Сегодня в похожей ситуации оказалась ее подруга - Мария Ласицкене, которая из-за чьих-то «разборок» может пропустить вторую Олимпиаду.

«Пропустить вторую олимпиаду подряд - это неописуемая жесть!!! Я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить... Второй Олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт 4-летия, это уж слишком! То, что в нашей стране честных и чистых спортсменов БОЛЬШЕ, чем лживых и безответственных - это факт. Так почему мы до сих пор не может разделить эти две группы спортсменов, честных от лживых!? Почему наша молодёжь, таланты и восходящие звезды должны сидеть дома за раздолбайство и наплевательское отношение к спорту отдельных спортсменов?! По-моему, пришло время кардинальных и смелых решений!» - заявила Елена Исинбаева.

Крик души! Три года назад волгоградка искренне верила, что сможет побороть систему. Не смогла. Были боль, было отчаяние, были слезы на проводах спортсменов, которые все же поехали в Рио. Елену отстранили даже от должности главы наблюдательного совета РУСАДА… Это была борьба с «ветряной мельницей».

«Вчера перечитывала свой пост от 2015-го, где я открыто обратилась за поддержкой. Думала, это поможет моему участию на Олимпийских играх в Рио 2016, но нет, всё оказалось менее оптимистично того, как мне тогда хотелось. И вот опять. Сегодня мне оборвали телефоны и у всех один и тот же вопрос: «Что я думаю о рекомендации ВАДА в отношении российского спорта и участия нашей сборной в Токио 2020?». Я ничего я об этом не думаю», - признается спортсменка.

isinbaevayelena Елена Исинбаева о решении ВАДА и об очередном скандале с участием России в Олимпиаде 2020

В качестве иллюстрации своего состояния сейчас, Елена просто выложила в сеть свою фотографию трехлетней давности, где она сидит изнеможённая после тренировки, с перевязанной рукой, с пластырями на ранах и с мозолями на руках.

«Фото отражает «лёгкость» тренировочного процесса, при подготовке к Олимпийским играм.......», - подчеркнула Исинбаева. Но тогда у нее была еще вера в глазах и стремление. Сегодня все иначе.

«Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашение решения 9 декабря, которое уже наверняка принято исполкомом ВАДА. Осталось ждать не долго...», - с горестью написала наша чемпионка.

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На днях Мария Ласицкене у себя в Инстаграм заявила: «Если вновь отстранят РУСАДА (Российское антидопинговое агенство), то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио (куда наших легкоатлетов не пустили - Авт). Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде» (подробнее)

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