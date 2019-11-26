Стать своим с первых же шагов на предприятии - на Гремячинском ГОКе знают, как это сделать

На торжественном вечере недавние студенты, а ныне работники различных подразделений «ЕвроХим-ВолгаКалия" получили свидетельства "Молодых специалистов".

Статус «Молодого специалиста» предоставляет новичкам отличные возможности для развития не только профессиональных, но и личных качеств и способностей. Молодые специалисты проходят специальную программу акклиматизации в коллективе, участвуют в общественной жизни компании, работают над проектами во время научно-технических конференций, расширяют круг общения на Слетах молодых специалистов, куда съезжается молодежь со всех предприятий «ЕвроХима».

По уже сложившейся традиции компания организовала теплую встречу новых сотрудников. Мероприятие проходило в несколько этапов, каждый из которых помог лучше узнать коллег и развить командные качества. Знакомство, создание собственного герба, мозговой штурм и весёлая игра "Who I am?" сделали из сослуживцев друзей и настоящих товарищей.

И, конечно же, все новички прошли традиционный и неизменный обряд - ребята попробовали на вкус сильвинит.