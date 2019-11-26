Зимняя рыбалка в Волгоградской области: где, кого и на что ловить

Рыбаки делятся на две категории: тех, кто любит зимнюю рыбалку, и тех, кто обходит ее стороной, предпочитая замерзший пруд теплому дивану и телевизору. Что за удовольствие сидеть полдня, а то и день, на трескучем морозе, обдуваемым всеми ветрами? Например, можно, сидя на самом льду, ощутить великую силу реки под собой. Кого-то привлекает сам процесс и неизвестность: не угадаешь, кто прячется под маленькой лункой. И многие из этих увлеченных уже смочили зимние снасти в волгоградской воде. Сезон подледной рыбалки открыт.

ЕДЕМ НА ЕРИКИ

Пока замерзли только небольшие водоемы без сильного течения: озера и мелкие ерики в Волго-Ахтубинской пойме, заливы на Цимле и на Волгоградском водохранилище, начинюет схватываться и водохранилища Волго-Донского канала, но пока только на небольшой глубине. Волге и Дону еще далеко до момента, когда лед встанет. Ведь чем глубже водоем, тем медленнее остывает вода, тем больше ее теплозапас. Оптимальная толщина льда в этом случае не менее 10 сантиметров.

Поймать сейчас в первую очередь можно плотву, окуня. Судак и берш отлично ловятся на зимнюю блесну, они достаточно активны в это время. Везучий может поймать и щуку, но только на живца, блесна тут уже менее эффективна. Чуть позже, ближе к Новому году, рыбаки отправятся за лещиком, густерой и белоглазкой. Не обойдут вниманием и вездесущего карася.

Кстати, пока снега нет, лов рыбы сильно зависит от времени суток. Водоемы прозрачные, и солнечные лучи проникают в воду. Лучшее время для зимней рыбалки сейчас, как и для летней - это утренняя и вечерняя зорька. Когда придет снег и лед покроется снежным ковром, зависимость от солнечной активности будет минимальна.

ЖИВЕЦ ДЛЯ ХИЩНИКА

Самая зимняя рыба на подледной рыбалке – налим. На него можно будет рыбачить, когда замерзнут реки с сильным течением. Это единственный представитель отряда тресковых в пресной воде. Налим - холодноводная рыба. Она даже нерестится зимой подо льдом и наиболее активна как раз в холодное время года, - рассказывает главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Яковлев.

Это чистый хищник, так что ловить его придется на живца. Самой любимой наживкой будет ерш или мелкий окунь. И если того же судака надо ловить в полводы, то налим прячется на дне – ловится отлично на донку.

Летом налим находится в ленивом, анабиозном состоянии. Прячется в ямах около берега. Тогда его можно ловить голыми руками, правда, сначала его нужно отыскать.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Паштет из печени налима

Соленый налим – испорченная рыба. Его не заготавливают впрок. Мясо у него плотное, хорош он в ухе или жареным на сковородке. Но особенно ценится в этой рыбе, как в любой другой тресковой, печень.

Для начала промойте печень рыбы и освободите ее от желчи. Сделать это надо тщательно, чтобы потом не было горьковатого привкуса. Затем порежьте печень на небольшие кусочки и сварите в подсоленной воде до готовности.

Почистите шампиньоны и отварите отдельно в подсоленной воде 10-12 минут. Затем смешайте отваренные печень, грибы и зелень и измельчите блендером или пропустите через мясорубку. Добавьте черный молотый перец и мускатный орех.

Отлично подойдет на перекус или завтрак. Хранится паштет в холоде до пяти дней – обязательно в закрытой посуде, чтобы не заветрился. Но обычно так долго он в холодильнике не задерживается, так как вкусный и очень полезный.

Приятного аппетита!

НА ЗАМЕТКУ

Нормы вылова действуют не только летом, но и зимой. Так что особо азартными и жадным рыбакам стоит помнить, что есть суточный лимит. На водоемах Волго-Каспийского бассейна он один, на Азово-Черноморском бассейне (Дон) – другой. Поэтому стоит еще раз почитать правила. Смотреть будут не только вес, но и размер. За мелкую рыбку - оштрафуют. Так что ловите с удовольствием без последствий для кармана.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Рыбаки – люди веселые, поэтому даже советы друг другу они дают в виде шуток-прибауток.

Не любишь лунки бурить - не из чего уху будет варить.

Выходя на лед, смотри, где сидели рыбаки.

Первый лед — лови на мели, в омутах — в средине зимы.

Научись взять узлы, если хочешь чешуи.

Любит лед ходока, будет полная сума.

Рыбацкий ящик — не мешок, там порядок, снасти впрок.

Плотва любит тепло, а налим — метель.

Чем больше набурил, тем больше поймал.

Горячий чай зимой рыбаку, как живец щуки к утру!

ВАЖНО!

Правила безопасного поведения на льду

Свои советы дают спасатели МЧС по Волгоградской области.

Когда вы собрались на лед, убедитесь в прочности льда с помощью пешни - лома для создания прорубей. Не выходите на водоем, если на нем стоят запрещающие знаки.

Безопасный лед обычно с зеленоватым оттенком толщиной не меньше 7 сантиметров. Если же рыбаков много, то толщина его должна быть не меньше 25 сантиметров.

Также не стоит рыбачить там, где много лунок на небольшой площади.

Если вы переходите реку группой, то стоит находиться друг от друга в 5-6 метрах.

Не выезжайте на лед вне ледовых переправ.

Не пейте на рыбалке, не забывайте зарядить мобильный телефон перед поездкой. Вдруг вам понадобится помощь.

Чтобы избежать беды, у рыбака должна быть собой веревка длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и с грузом в полкилограмма на другом. Это поможет в случае, если кто-то на водоеме провалился под лед. Если вы ходите компанией, веревку можно взять одну на всех.

Если у вас рюкзак или короб за спиной, следует повесить его на одно плечо. Это поможет освободиться от груза, если вдруг лед под вами треснет.

Избегайте мест, покрытых толстым слоем снега, возле впадения ручьев или сброса воды от промышленных предприятий. Также опасен лед возле кустов, осоки, камыша.

Одевайтесь тепло.