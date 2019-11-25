2019-11-25T17:39:34+03:00
Общество

За здоровьем сотрудников Гремячинского ГОКа проследит компьютер

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет на промплощадке современные системы медицинских осмотров
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Перед выходом на рабочие места все сотрудники, работающие в подземных горных выработках, водители и другие категории персонала проходят предсменный медицинский осмотр, а подземная группа ещё и послесменный. Ускорить время прохождения осмотров и увеличить пропускную способность здравпунктов помогут аппаратно-программные комплексы «ЭСМО – электронная система медицинских осмотров».

Автоматизированные комплексы так же, как и в настоящее время фельдшеры, могут выявлять состояния и заболевания, препятствующие выполнению трудовых обязанностей.

«ЭСМО» установлены в двух пунктах проведения медосмотров – на АБК-2 и АБК-12. Система состоит из комплексов, рабочего места врача и поста печати. Работнику, проходящему медосмотр, нужно сесть в кресло, идентифицировать себя в системе (приложив пропуск к считывателю), протянуть руку для автоматического измерения артериального давления и сделать выдох в анализатор паров этанола. На финальной стадии медицинского осмотра работник выполняет экранную подпись на мониторе терминала. Программный комплекс «ЭСМО» снимает показания (артериальное давление, температура, наличие паров этанола) и отражает их в электронном журнале. Окончательное решение о допуске или недопуске к работе по-прежнему принимает врач или фельдшер, но с использованием данных, полученных в автоматизированном режиме. Работник видит результат прохождения на мониторе и по пропуску получает талон-допуск на термопринтере.

В перспективе развития этого направления на Гремячинском ГОКе рассматривается возможность полностью автоматизировать допуск работника на производственные объекты и выдачу шахтного светильника.

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