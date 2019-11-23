«Ротор» обыграл «Томь» и ушел на каникулы лидером ФНЛ

В субботу, 23 ноября, «Ротор» закрыл первую половину сезона 2019/2020 Олимп - Первенства ФНЛ домашним матчем с «Томью». Поддержать любимую команду на «Волгоград Арену» пришли 7033 болельщика, которых не испугал мороз. Матч 25-го тура завершился со счетом 2:0. Этот результат в последнем перед зимними каникулами матче вывел «Ротор» на первое место в турнирной таблице Первенства ФНЛ. По крайней мере, волгоградская команда будет лидером до окончания матча московского «Торпедо» с «Лучом» из Владивостока (начнется он в 19.30 по московскому времени).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/745600" frameborder="0"></iframe> Первый гол в матче Ротор - Томь забил Байрыев.Екатерина СИМОХИНА

То ли мороз подгонял футболистов, то ли мотивация. Первый тайм футболисты начали довольно активно, как и не желающие замерзать болельщики. «Ротор» открыл счет на 21-й минуте. После розыгрыша штрафного Азат Байрыев забивает гол в ворота томичей.

Стадион в этот раз выглядел почти пустым.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот у лучшего в этом сезоне бомбардира сине-голубых Мухаммада Султонова игра не задалась с самого начала. Возможно, мешала «маска Зорро» - в матче с «Краснодаром-2» ему сломали нос. На 33-й минуте Султонов не смог реализовать первый в этом сезоне пенальти. На перерыв команды ушли со счетом 1:0.

Болельщики переживали за исход этого матча.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Точку в матче на 85-й минуте поставил Камиль Муллин, забив свой пятый гол в этом сезоне. Счет 2:0 в пользу сине-голубых. И уже 11 матчей без поражений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/745612" frameborder="0"></iframe> Гол Камиля Муллина в матче Ротор - Томь.Екатерина СИМОХИНА

Впереди межсезонье. Будет ли «Ротор» зимовать в лидерах, узнаем поздним вечером.

"Ротор" - "Томь": послематчевая пресс-конференция.

Фотосет с болельщиками голкипера Юрия Нестеренко, который устоял против атак томичей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Послематчевое интервью защитника СК "Ротор" Азата Байрыева.

«Ротор» — «Томь» — 2:0 (1:0)

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Удалый, Ненахов, Султонов (Николаев, 67), Песегов, Фатуллаев, Ткачук, Евсеев (Лобкарев, 74), Муллин (Попов, 87)

«Томь»: Вавилин, Мануйлов, Лисинков, Каккоев, Эдиев, Запрягаев, Казанков (Леонов, 89), Сасин (Андреев, 67), Талалай (Каленкович, 70), Калинский (к), Тлупов.

Голы: Байрыев, 21; Муллин, 85

Предупреждения: Султонов, 62 - Калинский, 39; Каккоев, 89.