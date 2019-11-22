2019-11-22T08:51:38+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси заключили соглашение о сотрудничестве

21 ноября на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер и генеральный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко подписали соглашение о сотрудничестве
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Проект предусматривает специальные условия по приобретению автомобилей. Теперь партнеры сервиса Яндекс.Такси смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. В настоящий момент в рамках совместной программы будут доступны в лизинг 18 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет.

Программа учитывает особенности бизнеса такси, не предполагает запрос большого пакета документов, что позволит реализовать сделку в крайне сжатые сроки. В рамках проекта будут предусмотрены единые комфортные условия по финансированию и страхованию для заемщиков из любого региона присутствия Яндекс.Такси или ВТБ Лизинг с выгодой до 5% от лизинговой ставки.

Программа лизинга нацелена на российский малый бизнес. Договор облегчит доступ таксопаркам к финансированию для обновления и расширения парка автомобилей. Сотрудничество позволит ВТБ Лизинг совершенствовать компетенции в анализе сделок по высокорисковому сегменту такси, накапливать статистику в целях оптимизации подходов в принятии решений.

“Развитие транспортных коммуникаций и повышение доступности передвижения сегодня является важной государственной задачей. ВТБ Лизинг в соответствии со стратегией ВТБ старается предложить лучшие условия и возможности своим клиентам для реализации социально-значимых проектов. Данное соглашение о сотрудничестве нацелено как раз на решение этой важной задачи. Взаимодействие по нему будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию транспортных коммуникаций в стране и повышению безопасности на дорогах благодаря возможностям для обновления парков такси. Мы ожидаем двукратного роста поездок в такси к 2030 году в Москве, хотя считается, что это уже один из самых насыщенных рынков. Мы высоко оцениваем потенциал сегмента и рады сотрудничать с одним из крупнейших агрегаторов в России”, - отметил Дмитрий Ивантер.

«Такси, совместно с другими видами транспорта, вытесняет с улиц личные автомобили. Как результат — более трети жителей мегаполисов регулярно пользуются такси, и по разным оценкам число поездок в ближайшие годы продолжит расти. Этот рост требует максимальной поддержки, особенно в вопросах качества и безопасности поездок, и не последнюю роль в этом процессе играют требования к автопарку. Поддержка партнерских парков, с которыми сотрудничает Яндекс.Такси, одно из ключевых направлений для нашей компании. Мы видим в этом большой потенциал и для нашего бизнеса, и для развития городской инфраструктуры в целом», – добавил Даниил Шулейко.

ВТБ Лизинг оценивает развитие рынка такси как один из ключевых драйверов роста сегмента автолизинга в России. В октябре для таких клиентов была запущена специальная акция на автомобили Volkswagen Polo в цвете Savanna Yellow в лизинг со скидкой до 9% от розничной цены. Предложение действует до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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